Bruselas anuncia seis nuevas gigafactorías de IA en Europa, una de ellas en Galicia
Bruselas anuncia seis nuevas gigafactorías de IA en Europa, una de ellas en Galicia
- 1 minuto de lectura'
BRUSELAS, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Comisión Europea ha anunciado este viernes la expansión de la infraestructura de Inteligencia Artificial europea con seis nuevas gigafactorías, una de ellas en España que acogerá el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). Con estos proyectos, la infraestructura europea llega a 19 factorías en 16 Estados miembros; de hecho España alberga dos y es, junto a Polonia y Alemania, el único país con más de una de estas infraestructuras. Esta factoría se suma a la del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSN-CNS). El Ministerio para la Transformación Digital ha señalado que esta asignación supondrá una inversión total de 82 millones de euros, de los que el Gobierno de España aporta 24 millones de euros, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En total, Bruselas establecerá nuevas infraestructuras en República Checa, Lituania, Países Bajos, Rumania y Polonia con las que quiere dar apoyo a empresas para el despliegue de soluciones de IA y supercomputación.
Se trata de la tercera ola de gigafactorías con la que el Ejecutivo europeo ampliará la capacidad informática de alto rendimiento de Europa y acelerarán la adopción de la IA en sectores clave. La iniciativa cuenta con un respaldo económico de 500 millones de fondos europeos para poner en marcha el proyecto.
Otras noticias de Inteligencia artificial
- 1
Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
- 2
Jorge Taiana evitó condenar la dictadura en Venezuela: “Es una democracia con una serie de fallas”
- 3
Scaloni busca un 5: los nombres que maneja para que los “intocables” de hoy no bajen la guardia rumbo al Mundial
- 4
El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte