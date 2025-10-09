Bruselas anuncia US$618 millones en inversiones para acelerar la transición energética en ocho países de África

BRUSELAS, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha anunciado este jueves un paquete de 618 millones de euros para dedicar a inversiones que aceleren la transición energética en ocho países de África, con proyectos que incluyen la modernización del sistema eléctrico y la expansión de la energía renovable.

El anuncio hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco del foro anual de Global Gateway en Bruselas, se refiere a inversiones en Togo, Kenia, Mauritania y República Democrática del Congo, entre otros países, donde la UE apoyará proyectos de electrificación y corredores energéticos.

La mayor partida irá a parar a Togo, que acogerá un proyecto de energía renovable y de almacenamiento de energía que se beneficiará de 199 millones de euros. Le sigue Mauritania, que contará con 125 millones para desarrollar un corredor regional de transmisión para satisfacer las necesidades energéticas de poblaciones en rápido crecimiento.

En el caso de República Democrática del Congo, el bloque europeo ha comprometido 90 millones para impulsar la electrificación de Kisangani y alrededores, mientras que en Uganda se apoyarán con 60 millones proyectos de electrificación en zonas rurales y en Kenia se desarrollarán sistemas de electricidad verde inversiones por valor de 55 millones.

El anuncio de Von der Leyen también incluye proyectos en Nigeria, Cabo Verde y un interconector energético entre Zambia y Tanzania.

Estas inversiones, conjuntas de Bruselas y los Estados miembros, buscan impulsar a África como "líder mundial en energía limpia", ha señalado la conservadora alemana, quien ha valorado que estos proyectos unen a europeos y africanos para impulsar un futuro energético "limpio y sostenible" para el continente.