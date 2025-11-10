Bruselas aprueba la compra del grupo Mediterránea por la francesa Sodexo

BRUSELAS, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha dado este lunes su visto bueno a la compra de Grupo Mediterránea, uno de los principales proveedores españoles de servicios de 'catering', por la francesa Sodexo, al considerar que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo ni en una parte sustancial del mismo.

Tras su examen, el Ejecutivo comunitario ha concluido que la operación no plantea problemas de competencia por la "limitada" posición de mercado comunitario de las compañías una vez se cumpla la fusión.

El expediente, que le fue notificado a Bruselas el pasado 16 de octubre, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.

Con esta adquisición, Sodexo duplicará su presencia y se convertirá en uno de los líderes del mercado de servicios de restauración en España, fortaleciendo su posición en segmentos clave, especialmente en servicios a empresas, sanidad y educación, según defendió la compañía en un comunicado al informar del acuerdo de compra el pasado julio.

El Grupo Mediterránea, que tiene su sede en Madrid, opera en España, tanto en el mercado público como en el privado, además de desarrollar una pequeña parte de su actividad en Portugal, Chile y Perú.