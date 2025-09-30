Bruselas apuesta por un plan europeo de cuentas de ahorro e inversión para aumentar la rentabilidad

BRUSELAS, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha presentado este martes dos iniciativas para avanzar en la construcción de la Unión del Ahorro y la Inversión, que pasan por la creación de cuentas de ahorro con exenciones fiscales que permitan aumentar la rentabilidad de la hucha de los europeos, al tiempo que se fomenta la alfabetización financiera para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas.

En concreto, Bruselas ha presentado un proyecto sobre cuentas de ahorro e inversión inspirado en los ejemplos más exitosos de Europa y ha animado a todos los Estados miembro a aplicarlo de manera similar. Este tipo de cuentas ya se ha introducido en Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Suecia, aunque sus características varían dependiendo del país.

Por ello, la Comisión ha establecido una serie de recomendaciones con el fin de armonizar sus cualidades: la posibilidad de hacer pequeñas aportaciones, simplicidad y flexibilidad en su gestión, diversificación de inversiones para reducir riesgos o incentivos y exenciones fiscales.

El Ejecutivo comunitario confía en que si se diseñan adecuadamente, los marcos de estas cuentas pueden beneficiar enormemente a los ciudadanos, ya que les ofrecen un acceso más fácil a inversiones con rendimientos más atractivos para sus ahorros y les ayudan a acumular riqueza de forma más eficaz a lo largo del tiempo.

"Para prepararse para sus grandes objetivos, los ciudadanos también necesitan oportunidades para que sus ahorros rindan. Por eso, estamos creando un plan europeo para las cuentas de ahorro e inversión, diseñado para facilitar el acceso a las opciones de inversión", ha destacado en rueda de prensa la comisaria europea de Servicios Financieros y de Unión de Ahorro e Inversión, Maria Luís Albuquerque.

Por su lado, el comisario europeo responsable de fiscalidad, Wopke Hoekstra, ha incidido en que, a su vez, los "interesantes" incentivos fiscales animarán a los ciudadanos a dedicar sus ahorros a inversiones de mayor rentabilidad, lo que "ayudará a encontrar capital para el crecimiento y a ser más competitivos".