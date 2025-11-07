Bruselas autoriza la compra de RightShip por Rio Tinto, BHP y Cargill
- 1 minuto de lectura'
BRUSELAS, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
La Comisión Europea ha dado este viernes luz verde a la compra del grupo RightShip de Singapur por filiales de las australianas BHP y Rio Tinto y de la estadounidense Cargill, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.
La compra abarca la industria de la evaluación de riesgos marítimos y las soluciones de gestión, en especial en lo que a la diligencia debida, el medio ambiente y los servicios de inspección se refiere.
Tras su evaluación, Bruselas ha concluido que la transacción no plantea problemas de competencia porque las firmas implicadas no comparten actividad en mercados iguales o verticales.
El expediente, que le fue notificado al Ejecutivo comunitario el pasado mes de octubre, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.
