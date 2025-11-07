LA NACION

Bruselas autoriza la compra de RightShip por Rio Tinto, BHP y Cargill

Bruselas autoriza la compra de RightShip por Rio Tinto, BHP y Cargill

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bruselas autoriza la compra de RightShip por Rio Tinto, BHP y Cargill
Bruselas autoriza la compra de RightShip por Rio Tinto, BHP y Cargill

BRUSELAS, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha dado este viernes luz verde a la compra del grupo RightShip de Singapur por filiales de las australianas BHP y Rio Tinto y de la estadounidense Cargill, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.

La compra abarca la industria de la evaluación de riesgos marítimos y las soluciones de gestión, en especial en lo que a la diligencia debida, el medio ambiente y los servicios de inspección se refiere.

Tras su evaluación, Bruselas ha concluido que la transacción no plantea problemas de competencia porque las firmas implicadas no comparten actividad en mercados iguales o verticales.

El expediente, que le fue notificado al Ejecutivo comunitario el pasado mes de octubre, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.

LA NACION
Más leídas
  1. Messi + 23: los convocados por Scaloni, con dos novedades y una ausencia poco habitual
    1

    La lista de convocados de la selección argentina para el amistoso con Angola

  2. Diego Spagnuolo cambió de estrategia: ahora dice que los audios son falsos y fueron alterados con inteligencia artificial
    2

    Diego Spagnuolo cambió de estrategia: ahora dice que los audios son falsos y fueron alterados con inteligencia artificial

  3. Una tragedia vial en Mendoza abre el debate sobre la vigencia del carnet de conducir para los adultos mayores
    3

    Murió un chico: una tragedia vial en Mendoza abre el debate sobre la vigencia del carnet de conducir para los adultos mayores

  4. La pasión desconocida de Colapinto que Franco heredó de su abuelo Leónidas y que despuntó en Brasil
    4

    Franco Colapinto montó a caballo en Brasil y lo mostró en Instagram: una pasión transmitida por su abuelo

Cargando banners ...