Bruselas autoriza la compra del fabricante de componentes sueco AB por el grupo indio Tata

BRUSELAS, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha aprobado este lunes la compra total del fabricante de componentes sueco AB por parte del grupo indio Tata, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo, ni en una parte sustancial del mismo.

El Ejecutivo comunitario considera que la operación, que afecta al mercado de componentes de la industria automovilística, no plantea problemas de competencia dada la posición limitada en el mercado que ocuparán las firmas.

El expediente, que le fue notificado a Bruselas el pasado 21 de agosto, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.

