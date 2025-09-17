Bruselas autoriza la venta de la píldora para la depresión posparto zuranolone

BRUSELAS, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha autorizado la comercialización del primer tratamiento oral para la depresión posparto, zuranolone, tras recibir una evaluación positiva por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) respecto a la capacidad del medicamento para reducir los síntomas de la depresión tras dos semanas de tratamiento.

Bruselas recuerda que hasta el momento no existen tratamientos específicos para esta forma de depresión y avisa de que a menudo los antidepresivos en el mercado a menudo no tienen un efecto suficientemente rápido sobre las pacientes, cuyos principales síntomas son una tristeza persistente, ansiedad, fatiga y dificultad para trabajar.

La depresión posparto puede ser "grave y duradera", con consecuencias negativas tanto para la madre como el bebé, destaca el Ejecutivo comunitario en un comunicado para anunciar la autorización para la comercialización del nuevo tratamiento, que está sujeto a prescripción médica.

El medicamento puede acarrear algunos efectos secundarios recogidos en el prospecto y no debe ser utilizado durante el embarazo, ni se recomienda su uso durante la lactancia.