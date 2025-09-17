Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Bruselas autoriza la venta de la píldora para la depresión posparto zuranolone
Bruselas autoriza la venta de la píldora para la depresión posparto zuranolone
- 1 minuto de lectura'
BRUSELAS, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Comisión Europea ha autorizado la comercialización del primer tratamiento oral para la depresión posparto, zuranolone, tras recibir una evaluación positiva por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) respecto a la capacidad del medicamento para reducir los síntomas de la depresión tras dos semanas de tratamiento.
Bruselas recuerda que hasta el momento no existen tratamientos específicos para esta forma de depresión y avisa de que a menudo los antidepresivos en el mercado a menudo no tienen un efecto suficientemente rápido sobre las pacientes, cuyos principales síntomas son una tristeza persistente, ansiedad, fatiga y dificultad para trabajar.
La depresión posparto puede ser "grave y duradera", con consecuencias negativas tanto para la madre como el bebé, destaca el Ejecutivo comunitario en un comunicado para anunciar la autorización para la comercialización del nuevo tratamiento, que está sujeto a prescripción médica.
El medicamento puede acarrear algunos efectos secundarios recogidos en el prospecto y no debe ser utilizado durante el embarazo, ni se recomienda su uso durante la lactancia.
Otras noticias de Salud mental
Cinco sencillos pasos. Qué es la técnica “Ruler” recomendada para tranquilizarnos ante emociones que nos perturban
Detrás de las estadísticas. Por qué los jóvenes se sienten más infelices y cómo detectar los “combos problemáticos”
En detalle. Qué dijo la esposa de Bruce Willis sobre los daños irreversibles de la enfermedad del actor
- 1
Aston Villa quedó eliminado por penales en la tercera rueda de la Copa de la Liga
- 2
Científicos descubren a las momias más antiguas conocidas en el mundo: tienen 12.000 años y no son egipcias
- 3
Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
- 4
La inusual declaración del rey de España sobre la “insoportable” crisis en Gaza