Bruselas celebra el "nunca más" de romper con el gas ruso para 2027

BRUSELAS, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha celebrado este martes el "nunca más" que supone el acuerdo "histórico" para romper con todas las importaciones de gas ruso en 2027, asegurando que esto supone un paso clave para que la energía deje de instrumentalizarse contra la Unión Europea.

En un debate sobre la eliminación de las importaciones de gas natural ruso, el comisario danés ha valorado que la decisión de cortar con el gas ruso no es una coyuntura temporal, sino que obedece a una posición estratégica europea para evitar dependencias y "no repetir los errores del pasado".

"No es algo que vayamos a revisar dentro de seis meses y que, si resulta conveniente por razones económicas internas, volvamos a importar gas. Esto es un no y un nunca más", ha subrayado.

Esta decisión "se notará en Moscú, se notará en Washington, se notará en todo el mundo", ha indicado Jorgensen, quien ha subrayado que "definitivamente" no habrá "sonrisas" en Moscú tras este paso.

De esta manera, ha destacado que la decisión es relevante para detraer fondos a la maquinaria bélica del presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania, a la vez que demuestra la unidad europea frente a las "divisiones y chantajes" del Kremlin.

"No se puede utilizar la energía como arma contra nosotros; o mejor dicho, se puede intentar, pero tendremos una respuesta. La decisión que hemos tomado ahora de prohibir la importación de gas ruso es histórica", ha expuesto el responsable de Energía.

La desconexión del gas natural licuado se aplicará de manera gradual y culminará a más tardar el 31 de diciembre de 2026, dejando para otoño de 2027 la eliminación definitiva del resto de importaciones de gas de gaseoducto.