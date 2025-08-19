Bruselas celebra que Rusia se abra a una reunión entre Putin y Zelenski tras la presión de Trump

BRUSELAS, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha celebrado este martes que Rusia se abra a una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras la presión ejercida por el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque ha evitado señalar cuándo considera que tiene lugar la cita, insistiendo en que debe prepararse bien con Kiev, Washington y los socios europeos.

“En el pasado, el presidente Putin se había negado a reunirse con el presidente Zelenski. Por lo tanto, por supuesto, celebramos que ahora haya cambiado de opinión y le haya comunicado al presidente Trump que estaría dispuesto a participar en dicha reunión”, ha asegurado la portavoz comunitaria, Arianna Podesta, en rueda de prensa desde la capital europea.

Bruselas ha valorado que ahora Rusia pueda negociar directamente con Ucrania, aunque espera los “pasos concretos” de Moscú para poner fin a la guerra y permitir una paz duradera en el país vecino. La portavoz ha incidido en la idea de que la futura reunión entre los líderes de Rusia y Ucrania esté lo suficientemente preparada, por lo que sin entrar en la fecha o el formato del encuentro ha recalcado que el Ejecutivo europeo seguirá en línea constante con Ucrania, Estados Unidos y los Estados miembros de la UE para “prepararla de la mejor manera posible”.

“Nuestro objetivo es hacer todos los esfuerzos posibles que puedan conducir a negociaciones significativas para una paz justa y duradera”, ha dicho.

Podesta ha esquivado la cuestión de si el alto el fuego en Ucrania debe ser el punto de partida antes de lanzar negociaciones, algo que han sugerido países como Francia y Alemania, apuntando que lo relevante es que se pare la “matanza” en el terreno. “El mensaje para nosotros es detener la matanza. Cualquier cosa que detenga la matanza es bienvenida”, ha señalado.

El principal resultado de la reunión en Washington entre Trump y Zelenski, junto a cinco líderes europeos, fue el respaldo a la idea de una reunión trilateral con Putin para cerrar un acuerdo de paz que ponga fin a la invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.