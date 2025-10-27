Bruselas confía en que el nuevo acuerdo con Ucrania para libre comercio agrícola elimine los vetos unilaterales
BRUSELAS, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Comisión Europea ha expresado este lunes su confianza en que el nuevo acuerdo con Ucrania para el libre comercio de productos agrícolas haga innecesarias medidas de Estados miembros contra las exportaciones ucranianas.
Tras el acuerdo alcanzado para modernizar la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), que permitirá una apertura parcial y progresiva en el sector agrícola, el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, ha explicado que con "la nueva relación" no será necesario aplicar medidas de forma unilateral.
"Junto con los nuevos contingentes arancelarios, entrará en vigor pronto y esto aportará la previsibilidad necesaria a nuestro sector agrícola y eliminará la necesidad de adoptar medidas unilaterales de este tipo", ha asegurado en declaraciones desde Luxemburgo en el marco de la reunión de los ministros del ramo.
Según el comisario luxemburgués la necesidad de esas medidas "dejará de existir", al tiempo que ha recalcado que el comercio "va en ambas direcciones" y hay otros sectores europeos, como el lácteo o el de las salchichas, que se beneficiarán del acuerdo con Kiev.
Por su lado, el viceprimer ministro ucraniano y responsable de Integración Europea, Taras Kachka, ha incidido en que las medidas nacionales contra las exportaciones ucranianas son "obsoletas".
"No tomará mucho tiempo cancelarlas, porque el comercio es realmente previsible y está controlado", ha afirmado.
El acuerdo alcanzado sigue la línea de las exenciones temporales que se dieron a Kiev tras la invasión rusa pero incluyen nuevas salvaguardas para proteger a sectores europeos sensibles, mejorando los flujos comerciales entre Ucrania y la UE. La adopción definitiva se espera en cuestión de días por parte del Comité de Asociación UE-Ucrania, reunido en su configuración de comercio.
