Bruselas considera "inaceptables" los ataques a la flotilla y pide que se respete su activismo

BRUSELAS, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha tachado de "inaceptables" los ataques con drones contra un barco de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, después de que Italia haya autorizado el envío de una fragata a la zona para "posibles operaciones de rescate" tras los últimos incidentes con la misión que busca entregar ayuda humanitaria a Gaza.

"Quiero reiterar desde esta tribuna que debe respetarse la libertad de navegación en virtud del Derecho Internacional. Esto es sumamente importante", ha afirmado la portavoz comunitaria de Ayuda Humanitaria, Eva Hrncirova, en rueda de prensa desde Bruselas.

En este sentido, ha recalcado que cualquier ataque, también con drones, incautaciones o el uso de la fuerza contra la flotilla humanitaria, es "inaceptable".

Hrncirova ha indicado que el Ejecutivo europeo respeta y comparte el compromiso de los miembros de la expedición, por lo que ha pedido que se respete su derecho a ejercer el activismo.

"Entendemos perfectamente que las personas que viajan en la flotilla, dada la situación en Gaza, quieran concienciar a la opinión pública", ha indicado defendiendo que el objetivo último es llamar la atención sobre una situación que es "insoportable".

En todo caso, la portavoz comunitaria ha evitado aclarar si la agencia europea de Fronteras, Frontex, puede jugar un papel a la hora de proteger a embarcaciones como la flotilla humanitaria.

En las últimas horas, Italia ha pedido a Israel que "garantice la plena protección" de las personas que van a bordo, entre ellas parlamentarios y europarlamentarios, tras los ataques sufridos en aguas internacionales.

La Global Sumud Flotilla ha reclamado "escolta marítima y observadores diplomáticos" a los países de Naciones Unidas en respuesta a la "escalada alarmantemente peligrosa" que ha denunciado tras registrar en la madrugada de este miércoles "explosiones selectivas y el lanzamiento de objetos no identificados" sobre múltiples embarcaciones de la misión.