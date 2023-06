Bruselas da dos meses a España para adaptar la normativa de condiciones de trabajo a su legislación nacional

La Comisión Europea ha enviado este jueves a España un dictamen motivado que da dos meses al Gobierno para incorporar la directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles a su legislación nacional, que proporciona derechos laborales y protección más amplios y actualizados a los trabajadores.

Con las nuevas normas, los trabajadores tienen, por ejemplo, derecho a una mayor previsibilidad en relación con las asignaciones y el tiempo de trabajo, así como a recibir información puntual y más completa sobre los aspectos esenciales de su labor, como el lugar de empleo y la remuneración.

Según los cálculos de Bruselas, estas nuevas normas también beneficiarán en particular a entre dos y tres millones de trabajadores con formas precarias de empleo.

En septiembre de 2022, la Comisión envió expedientó a un total 19 Estados miembro por no incorporar en absoluto, o no plenamente, la directiva a su legislación nacional. Ahora, ha decidido enviar un dictamen motivado a Grecia, España y Luxemburgo, ya que estos países aún no han notificado medidas nacionales para aplicar las nuevas normas de la UE ni han comunicado un proyecto de ley con un calendario específico para su adopción.

Estos tres países disponen ahora de dos meses para notificar sus medidas nacionales y, de no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión puede decidir llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

