Bruselas defiende que el pacto con EEUU es "el mejor acuerdo" posible y evita una guerra comercial

BRUSELAS, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha defendido este lunes el acuerdo con Estados Unidos que fija un arancel general del 15% a las importaciones europeas, sin medidas recíprocas por parte de la Unión Europea, genera estabilidad en las relaciones y evita una guerra comercial con Washington, asumiendo que el gravamen pactado es "aceptable" y será la cifra máxima que se aplicará también a sectores como el farmacéutico y el de los semiconductores, bajo investigaciones del Departamento de Comercio estadounidense. "Si tuviera que resumir este acuerdo entre la UE y Estados Unidos en una sola frase, diría que aporta una estabilidad renovada y abre la puerta a la colaboración estratégica", ha afirmado Sefcovic en rueda de prensa desde Bruselas, en la que ha valorado que el acuerdo salva los lazos trasatlánticos y se esquiva una guerra comercial de graves consecuencias. El acuerdo, que se concretará en un comunicado conjunto y no será legalmente vinculante, se cerró este domingo en una reunión en Turnberry, Escocia, entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e incluye compras de energía por valor de US$750.000 millones, así como un compromiso de inversiones de US$600.000 millones en lo que resta de mandato del presidente estadounidense. El comisario de Comercio, que ha liderado las negociaciones con Washington los últimos meses que han concluido con un acuerdo antes de que expirara el plazo del 1 de agosto que marcó Trump para aplicar aranceles generalizados del 30% sobre las producciones europeas, ha afirmado que este pacto es el "inicio del proceso" para alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos que sea "totalmente compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio". Según ha defendido Sefcovic, el gravamen general del 15% es "aceptable", mientras este sea el límite, incluya todas las tasas comerciales y no se acumule a otros aranceles. Frente a las críticas, ha subrayado que este acuerdo es "mejor que la guerra comercial" con Estados Unidos y se trata, "claramente", del "mejor acuerdo" que se logró en unas circunstancias que ha calificado como "muy difíciles". Fuentes comunitarias insisten en que a día de hoy pesan aranceles del 15% a la mayoría de bienes europeos, un 70% de las importaciones, con sectores como el de los automóviles que superan el 27% por lo que aseguran que el acuerdo supondrá rebajar gravámenes a un intercambio comercial que representa 380.000 millones. A cambio, la UE acepta una 'tarifa plana' del 15% a todas las importaciones, incluyendo áreas que hasta ahora se beneficiaban de cero aranceles, caso del sector farmacéutico, semiconductores o productos agrícolas que ahora se verán impactados por recargos de Estados Unidos, mientras que Bruselas no ha anunciado por el momento ninguna medida de respuesta que haga estos aranceles recíprocos. COMPRAS DE ENERGÍA E INVERSIONES Aparte del entendimiento en cuestión de aranceles, el acuerdo incluye el compromiso de la UE de realizar compras de energía, en concreto de gas natural licuado, petróleo y combustible nuclear por valor de US$250.000 millones al año hasta 2028. Bruselas afirma que trabajará con las empresas privadas para agregar demanda y justifica esta cifra en los cálculos hechos por la necesidad de la UE de contar con proveedores "fiables" y "consolidados" de energía ante los planes de cortar con el suministro de Rusia. Respecto a los 600.000 millones de dólares en inversiones europeas, la UE insiste en que es el fruto de las inversiones en marcha y futuras de empresas privadas europeas en Estados Unidos. Frente a otros acuerdos logrados por Washington donde se comprometen fondos públicos, en la capital comunitaria señalan que en el caso de la UE se trata de "intenciones" de entidades privadas y aunque Bruselas seguirá de cerca estas inversiones no están garantizadas por las autoridades públicas. Algo similar sucede con las adquisiciones de material militar de Estados Unidos, un punto que mencionó Trump pero que formalmente no forma parte del acuerdo alcanzado el domingo. En el ambiente está el compromiso de la UE de elevar considerablemente su gasto en Defensa tras el pacto en el seno de la OTAN. SECTOR DEL AUTOMÓVIL En Bruselas celebran que el acuerdo alcanzado con la Administración Trump supone un "alivio" a ciertos sectores clave europeos como el de la automoción, que se fijará en la tarifa del 15%. La voluntad del Ejecutivo europeo es que los aranceles se queden reducidos al mínimo, por lo que se ha comprometido a rebajarlos a las importaciones de Estados Unidos al tope de 'nación más favorecida' bajo la OMC que es del 2,5%, han indicado fuentes comunitarias. "Estamos dispuestos a reducirlo a cero también. Y estamos introduciendo aranceles cero para una serie de productos de maquinaria, determinados productos químicos, determinados productos relacionados con los fertilizantes, en los que, una vez más, vemos a Estados Unidos como una fuente alternativa de suministro a Rusia", han señalado dichas fuentes sobre otros sectores en los que Bruselas quiere un compromiso de no aplicar recargos. EEUU NO APLICARÁ MÁS DEL 15% EN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS El caso del sector farmacéutico queda de momento excluido del acuerdo alcanzado en Escocia, a la espera de la resolución de una serie de investigaciones en curso de la Administración norteamericana, misma situación atraviesa el caso de los semiconductores. En todo caso, el responsable de Comercio europeo ha insistido en que el compromiso de Trump es no aplicar un arancel superior al 15% negociado con Bruselas para el resto de importaciones, algo que atribuye al mejor entendimiento de Washington de las sensibilidades y perspectivas del bloque europeo. "Estamos abriendo un nuevo capítulo. Nos conocemos mucho mejor que antes. Entendemos las sensibilidades y las perspectivas de cada uno, y también nos informaremos con mucha más frecuencia sobre todas las decisiones importantes que se tomen. Creo que este compromiso se cumplirá y se respetará también en este caso", ha dicho sobre estos dos sectores específicos. DE METALES Y AGRICULTURA Respecto al acero y el aluminio europeo, sector que actualmente sufre un recargo del 50% y que en principio se mantiene, aunque el acuerdo abre la puerta a un sistema de contingentes arancelarios vinculados a los niveles históricos de comercio, esto es un mecanismo técnico que será negociado entre las partes para que una cantidad determinada pueda comerciarse con un trato preferencial. De todos modos, el comisario eslovaco ha subrayado que el acuerdo allana el camino a una acción conjunta en este sector, que ha bautizado como 'alianza de metales' para abordar cuestiones como el exceso de capacidad no comercial. "Estableceremos un enfoque común para abordar las economías de origen del exceso de capacidad", ha dicho en un guiño al fenómeno de la sobreproducción china que impacta tanto a Estados Unidos como a la UE. "Quedó muy claro que, en lo que respecta al acero y los metales, no somos un problema el uno para el otro. No estamos destruyendo los sectores siderúrgicos estadounidenses, y ellos tampoco están destruyendo los nuestros", ha recalcado, apuntando a que ambas industrias son "complementarias". PRODUCTOS AGRÍCOLAS Por último, en cuanto a los aranceles a la producción agrícola europea, en principio se verán impactados por el gravamen general del 15% aunque queda por ver el resultado de negociaciones de sectores concretos como el de los vinos y alcoholes destilados. En todo caso Bruselas insiste en que solo reducirá los aranceles a productos específicos como quesos o nueces pero no ha entrado a negociar los aranceles que la UE impone a sectores como la carne de vacuno, el azúcar o las aves de corral.