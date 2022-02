Bruselas descarta indemnizaciones de EEUU a la aceituna española porque el fallo de la OMC no es retroactivo

La Comisión Europea ha descartado este miércoles que los productores de aceituna negra española vayan a recibir compensaciones por los aranceles que Estados Unidos aplica desde 2018 a las importaciones procedentes de España a pesar de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) dictaminara el pasado noviembre que son ilegales.

"Desgraciadamente las normas de la OMC no se aplican retroactivamente, por lo que no hay una compensación para cubrir las pérdidas de los últimos tres años. Es una realidad triste pero es así como funciona la OMC y no podemos hacer nada al respecto", ha explicado un representante del Ejecutivo comunitario en un debate con eurodiputados de la comisión de agricultura del Parlamento Europeo.

El experto comunitario se mostró optimista por que la administración estadounidense no haya apelado el fallo de la OMC y apuntó que "es una resolución importante y se tendrá en cuenta en el futuro" porque "establece un precedente".

La sentencia de la OMC de noviembre dio la razón a los productores españoles y dictaminó que los aranceles que la Administración de Donald Trump impuso a partir de 2018 a las importaciones de aceitunas negras de mesa incumplen las normas de la institución multilateral.

La OMC consideró que Estados Unidos "no determinó correctamente si las subvenciones iban dirigidas a los productores de aceitunas" y consideró "incorrecto" el cálculo de la tasa de subvención para una de las empresas españolas afectadas.

Washington impuso desde agosto de 2018 aranceles de entre el 30% y el 44% en virtud de sus dos investigaciones 'antidumping' y 'antisubvenciones'. Bruselas, con competencias en materia de comercio en la UE, recurrió esta decisión ante el organismo con sede en Ginebra