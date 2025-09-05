Bruselas dice no tener posición sobre si la ofensiva israelí en Gaza es un "genocidio" como describió Ribera

BRUSELAS, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha asegurado no tener posición sobre si la ofensiva israelí en la Franja de Gaza es un "genocidio" como lo describió este jueves la vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Teresa Ribera, que lamentó la "incapacidad" de Europa para "hablar con una sola voz" sobre el conflicto.

"No corresponde a la Comisión juzgar esta cuestión y definición, sino a los tribunales y no ha habido ninguna decisión del Colegio de Comisarios sobre este tema en particular", ha apuntado la portavoz comunitaria, Paula Pinho, este viernes en rueda de prensa antes de incidir en que Bruselas "no tiene una posición al respecto".

Por su lado, el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, ha precisado que "establecer si se han cometido crímenes internacionales, incluido el genocidio, es competencia de los tribunales nacionales, así como de los tribunales y cortes internacionales que puedan tener jurisdicción".

"La calificación jurídica de tal acto, un acto de genocidio, requiere la evaluación adecuada de los hechos y una conclusión jurídica", ha añadido.

La Comisión ha vuelto a desmarcarse así de las declaraciones de Ribera, que ya había señalado con anterioridad, la última vez en el mes de agosto, sobre la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que "si no lo es, se parece mucho a un genocidio".

Ya entonces, el Ejecutivo comunitario evitó secundar a su vicepresidenta ejecutiva y referirse a los ataques sobre Gaza como un genocidio y recordó que la posición del bloque es que la crisis en la Franja es "insostenible" y que la muerte de civiles es "indefendible".