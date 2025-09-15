Bruselas espera presentar "más pronto que tarde" la propuesta para suspender el acuerdo comercial con Israel

BRUSELAS, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea confía en presentar "más pronto que tarde" la propuesta para suspender parcialmente el Acuerdo de Asociación Comercial entre la Unión Europea e Israel, como anunció la semana pasada la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Junto a la propuesta para congelar el acuerdo comercial, Von der Leyen anunció también la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas, así como sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos o la creación de un Grupo de Donantes para Palestina que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza.

"La presidenta consideró que es el momento de presentar nuevas medidas. Ahora, estamos a la espera de ver si finalmente se materializan. En ese sentido, también instó a las tres instituciones a que cada una cumpla su parte", ha precisado este lunes en rueda de prensa la portavoz comunitaria, Paula Pinho.

"Aunque hay cosas que la Comisión puede hacer por sí sola, hay otras que necesitan del apoyo y la validación de los Estados Miembro", ha remachado.