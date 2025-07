Bruselas espera que EEUU respete pacto aranceles aunque no esté listo mañana: "La bola está en su tejado"

BRUSELAS, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - La Comisión Europea ha expresado este jueves su expectativa de que Estados Unidos aplique el pacto alcanzado para aplicar aranceles máximos de un 15% aunque el acuerdo formal no se finalice mañana 1 de agosto, fecha límite que fijó Washington para aplicar un recargo del 30% a todas las importaciones europeas en el país. "Los negociadores de la Unión Europea y Estados Unidos están trabajando, tal y como se acordó, para ultimar la declaración conjunta. En caso de que se necesite más tiempo para ultimar la declaración conjunta, más allá del 1 de agosto, la UE entiende claramente que Estados Unidos aplicará el límite máximo arancelario general acordado del 15%", ha señalado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, en rueda de prensa desde Bruselas, siguiendo el acuerdo cerrado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión este domingo en Escocia. Según ha recalcado, las autoridades estadounidenses se comprometieron a esta cifra para los aranceles a los productos europeos por los que "ahora es cosa de Estados Unidos aplicarlos y la bola está en su tejado". Tras el acuerdo político alcanzado entre Von der Leyen y Trump se concretará en un comunicado conjunto de las dos partes que, en todo caso no será legalmente vinculante y se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre Washington y Bruselas. En la capital comunitaria han defendido que el gravamen general del 15% es "aceptable", mientras este sea el límite, incluya todas las tasa comerciales y no se acumule a otros aranceles. Frente a las críticas, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, subrayó que el acuerdo frena una guerra comercial de graves consecuencias y se refirió al pacto como el "mejor acuerdo" que se logró en unas circunstancias "muy difíciles". VINO Y LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS Respecto a las negociaciones en marcha sobre algunos sectores concretos que no estaban contemplados en el acuerdo y que la UE busca que estén exentos como el vino y las bebidas espirituosas, el portavoz comercial ha indicado que a falta de un acuerdo concreto espera que a estos productos se les aplique un arancel del 15%, siguiendo el gravamen general, mientras siguen las negociaciones. El acuerdo con Estados Unidos contempla algunas excepciones que no tendrán aranceles. Entre estos productos Bruselas negocia que se incluyan bebidas destiladas y vinos, que de esta forma se puedan sumar a la aviación y sus componentes, ciertos químicos, algunos medicamentos genéricos, partes de los semiconductores, algunos productos agrícolas, recursos naturales o materias primas esenciales.