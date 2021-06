Bruselas evita grandes cambios en la estrategia que plantea para Rusia pese al deterioro en las relaciones

La Comisi√≥n Europea ha planteado este mi√©rcoles una nueva estrategia para el futuro de las relaciones con Rusia basada en la respuesta, la contenci√≥n y el compromiso con Mosc√ļ, un enfoque que no introduce grandes cambios en la actual 'hoja de ruta', pese al creciente deterioro de las relaciones.

La propuesta que ha presentado este miércoles el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, evita elevar el tono con el Kremlin y viene a ser una continuación de la filosofía adoptada por el bloque europeo en tiempos de sus predecesora, Federica Mogherini. El plan irá ahora a la mesa de los líderes de los Veintisiete, que en la cumbre de junio decidirán el rumbo de las relaciones con Rusia.

En rueda de prensa, el Alto Representante ha defendido que la UE no abandonará los principios vectores que han regido la relación con Rusia hasta ahora, sino que se trata de "orientar su puesta en práctica".

Con este planteamiento, el bloque europeo busca ser "m√°s proactivo y menos reactivo", dirigiendo mejor la relaci√≥n con Rusia y combinar las tres "herramientas" de una forma combinada. "Proponemos un fuerte compromiso, ser m√°s asertivos, m√°s activos y aumentar nuestras capacidades", ha explicado el pol√≠tico espa√Īol.

En todo caso, ha enfatizado que la estrategia depende en buena medida de que los Veintisiete cierren filas en torno a una posici√≥n √ļnica de la UE y que Mosc√ļ no logre explotar las diferencias entre las Veintisiete con relaciones bilaterales con los Estados miembros por separado. "Si todos dicen que se debe hablar solo con la UE, entonces Rusia tendr√° que contactar con la UE o con nadie", ha apostillado.

Aunque no ha descartado que pueda haber m√°s sanciones comunitarias contra agresiones o ciberataques, Borrell ha insistido en que no existe una "receta general" sobre sanciones y ha defendido usar los instrumentos a disposici√≥n de la UE seg√ļn interese. "Las sanciones son, en todo caso, una herramienta no una pol√≠tica", ha advertido.

Respuesta, contención y compromiso

La idea de la UE es emplear simult√°neamente medidas para responder, contener y comprometerse con Rusia, con el fin de ir hacia "una relaci√≥n m√°s constructiva y con mayor compromiso pol√≠tico por parte de Rusia", se√Īala la iniciativa comunitaria, que considera "indispensable" que haya un giro en las relaciones y se deje atr√°s la "actual tendencia de improductividad".

En este sentido, la UE no renuncia a responder a las violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por las autoridades rusas y se compromete a levantar la voz en los foros internacionales. Así, el bloque ha reafirmado su apoyo a países de Europa del este como Ucrania o Georgia, que se encuentran bajo la amenaza de Rusia.

"La UE contestar√° a los ciberataques de forma apropiada y buscar√° limitar los recursos con los que cuenta el Ejecutivo ruso para su pol√≠tica exterior disruptiva", apunta la 'hoja de ruta' entre las opciones que propone Borrell para responder a la hostilidad de Mosc√ļ.

Para contener los intentos de minar los intereses de la UE, Bruselas pide ser más "robustos y resilientes" y empezar a estudiar contramedidas de forma más sistemática y coordinada entre los Veintisiete, además de en cooperación con socios en la OTAN y el G7.

"La UE debe desarrollar su ciberseguridad y su capacidad de defensa, as√≠ como herramientas de comunicaci√≥n estrat√©gica. Tambi√©n debemos continuar fortaleciendo nuestras capacidades contra las amenazas h√≠bridas y hacer un mejor uso de la oportunidad que proporciona la transici√≥n energ√©tica", a√Īade la comunicaci√≥n.

En todo caso, la estrategia europea defiende la idea de colaborar con Rusia en √°reas que sean de mutuo inter√©s como la lucha contra la pandemia o cuestiones medioambientales. Espera de esta manera mantener el di√°logo de cara a cumbres clim√°ticas como la COP26 de finales de a√Īo.

En cuanto a pol√≠tica exterior, Mosc√ļ juega un papel clave en temas globales como el pacto nuclear con Ir√°n, la no proliferaci√≥n nuclear, la situaci√≥n en Oriente Pr√≥ximo o Afganist√°n, por lo que Bruselas pide mantener la cooperaci√≥n en estos √°mbitos.

Europa Press