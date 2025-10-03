Bruselas firma con la española Hipra la compra de hasta 4 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus

BRUSELAS, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha informado este viernes de la firma de un contrato de compra marco con el laboratorio español Hipra para la adquisición de hasta 4 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus en un periodo de dos años y al que podrán recurrir los 14 países de la UE que pidieron a Bruselas suscribir este acuerdo.

Los Estados miembro que se han sumado al marco de compra podrán adquirir las dosis de la vacuna Bimervax que consideren necesarias sin que exista un cupo mínimo por país, ya que los pedidos se adaptarán al contexto nacional y su política de vacunación.

"Con la aparición de casos de Covid-19 y nuevas variantes, la protección contra el virus es esencial, en especial para los más vulnerables", ha dicho en un comunicado la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, sobre esta compra, que permitirá a los países recibir dosis ya para la campaña de vacunación en marcha.

La comisaria ha puesto en valor, además, que el suero de Hipra sigue un "enfoque de extremo a extremo, desde la I+D hasta la producción", todo ello desde Europa, por lo que se contribuye también a fortalecer la autonomía estratégica de la UE y a romper con dependencias externas.

Según defiende el Ejecutivo comunitario, aunque ya hay vacunas de ARNm disponibles, la compra conjunta de esta vacuna basada en proteínas permite aumentar las opciones disponibles para los sistemas de salud pública.