Bruselas inicia la revisión del sistema de seguridad energética de la UE

BRUSELAS, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha dado este lunes el primer paso para revisar el sistema de seguridad energética de la UE con el objetivo de reforzar la capacidad para anticiparse y responder a nuevos retos en un contexto geopolítico cambiante.

"El sistema energético europeo está expuesto a nuevos riesgos, como los ciberataques, los efectos del cambio climático y un panorama geopolítico turbulento. Para que el suministro energético siga siendo estable y seguro en todo nuestro continente, necesitamos un marco de la UE más sólido y con visión de futuro", ha explicado el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen.

Aunque el marco actual ha garantizado un suministro energético fiable y estable, la evolución del panorama geopolítico, tecnológico y climático exige un enfoque más resiliente y adaptable, según señala el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Prevista para su adopción a principios del próximo año, la actualización del marco se basará en las lecciones aprendidas de las crisis recientes y se centrará en reforzar la capacidad de la UE para hacer frente a las amenazas tradicionales y emergentes.

Al respecto, Bruselas destaca que una mayor disponibilidad de los suministros energéticos en todo momento y una mejor preparación para los periodos de tensión en el suministro son fundamentales para garantizar a los ciudadanos de la UE un acceso continuo a una energía asequible.

Para tal fin, la Comisión ha invitado a ciudadanos, profesionales y expertos a aportar pruebas y opiniones al respecto de esta revisión hasta el 13 de octubre de 2025.