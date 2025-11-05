Bruselas investiga si una empresa china optó con ayudas ilegales de Pekín a una licitación para el metro de Lisboa

BRUSELAS, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha informado este miércoles del inicio de una investigación en profundidad para aclarar si la empresa china CRRC recibió subsidios de Pekín para concurrir a la licitación pública de vehículos del tren ligero de Lisboa con una "ventaja indebida" que distorsionó la competencia en el Mercado Interior.

El marco creado para investigar la competencia desleal de empresas extranjeras en la Unión prevé poderes para que el Ejecutivo comunitario pueda imponer medidas correctivas e incluso vetar la adjudicación de contratos en caso de concluir que ha habido prácticas ilegales.

Según informan los servicios comunitarios, el caso se activa a raíz de la notificación por parte del consorcio Mota Engil en el que participó una filial portuguesa de CRRC y que se presentó a un concurso público abierto el pasado mes de abril para el diseño, construcción y mantenimiento de la nueva línea violeta del metro de Lisboa.

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Estrategia Industrial, el liberal Stéphane Séjourné, ha aclarado en un comunicado que la investigación trata de determinar si las ayudas de Pekín permitieron al fabricante chino presentar una oferta "indebidamente ventajosa" en una licitación en cuestión.

"La apertura de Europa depende de que todos los participantes respeten las normas. Proteger nuestro Mercado Único de las distorsiones es fundamental para garantizar una competencia leal, apoyar a las empresas que compiten por méritos propios y salvaguardar la seguridad económica de la Unión", ha razonado el político francés.