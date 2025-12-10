Bruselas: La oferta de MSC y BlackRock por la terminal de Barcelona podría elevar precios portuarios

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 10 dic (Reuters) - La oferta de BlackRock y MSC por la terminal de CK Hutchison en el puerto de Barcelona podría elevar los precios o reducir la calidad de los servicios de las terminales de contenedores, advirtieron el miércoles los reguladores de competencia de la UE, que abrieron una investigación a gran escala.

La actuación de la UE podría obligar a ambas partes a ofrecer concesiones para disipar las dudas de los reguladores.

En virtud del acuerdo, Terminal Investment Limited Holding (TiL), una unidad de la naviera suiza MSC Mediterranean Shipping Company, y BlackRock adquirirán el control conjunto de la terminal de Hutchison en el puerto de Barcelona.

El puerto es la principal puerta de entrada en alta mar de la carga que sale y entra en Barcelona, y también conecta con el tráfico procedente del sur de Europa.

La Comisión Europea, que actúa como garante de la competencia en la UE, advirtió de que la entidad fusionada podría bloquear a las navieras de contenedores competidoras, ya que MSC obtendría un trato preferente.

El ejecutivo comunitario decidirá antes del 30 de abril si autoriza la operación. Reuters adelantó la información de que el organismo de defensa de la competencia de la UE abriría una investigación.

El escrutinio de la operación española podría indicar cómo los reguladores de la UE podrían examinar la parte europea de una oferta más amplia de BlackRock y MSC por los activos portuarios mundiales de CK Hutchison, que aún no ha finalizado. (Reporte de Foo Yun Chee; Edición de Kirsten Donovan)