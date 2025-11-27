Bruselas lanza proyecto piloto para apoyar el reciclaje profesional de trabajadores a sectores estratégicos

BRUSELAS, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha lanzado este jueves el plan piloto de 'garantía de competencias', con el que quiere apoyar que trabajadores en riesgo de desempleo puedan reciclarse e incorporarse a nuevos puestos de trabajo en industrias estratégicas.

El programa se enmarca en el plan del Ejecutivo europeo de hacer frente a la escasez de mano de obra en sectores estratégicos y en crecimiento. Dotado con 14,5 millones de euros, el programa piloto busca que trabajadores de sectores en crisis consigan nuevos empleos y desarrollen competencias adicionales para incorporarse a otros sectores.

El primer paso se centrará en los trabajadores del sector de la automoción y su cadena de suministro que estén en riesgo de desempleo. La idea es acelerar y mejorar la transición de los trabajadores de estos sectores estratégicos hacia empleos en empresas de sectores estratégicos emergentes o en crecimiento, a través de programas específicos de reciclaje profesional.

El programa aportará formación en el puesto de trabajo y apoyo para adquirir nuevas competencias. De lado de las empresas en sectores con una demanda creciente, podrán contratar talento de forma más rápida.