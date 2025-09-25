Bruselas lanza una nueva convocatoria de proyectos para garantizar su suministro de materias primas críticas

BRUSELAS, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha lanzado este jueves la segunda convocatoria de proyectos estratégicos para garantizar su suministro de materias primas críticas con los que busca mejorar el suministro, reducir la dependencia de países como China y reforzar la cadena de valor de las materias primas europeas.

En su primera edición, Bruselas seleccionó 47 proyectos estratégicos de explotación de materias primas críticas en territorio de la Unión Europea, caso del cobalto, litio o magnesio, para el abastecimiento del continente europeo, de los cuales 7 de ellos están en España.

El vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ha anunciado el lanzamiento de esta segunda convocatoria desde Kiruna (Suecia).

La fecha límite para la presentación de propuestas es el 15 de enero de 2026, a las 12:00 horas, mientras que el 9 de octubre se celebrará una sesión informativa en línea específica para los promotores interesados.

Estos proyectos estratégicos impulsan la aplicación de la Ley de Materias Primas Críticas, reforzando la resiliencia de la UE al garantizar el suministro de materias primas que son fundamentales para la transición ecológica y digital.

Además, impulsan la producción nacional, diversifican el suministro y profundizan las asociaciones mutuamente beneficiosas.

Para poder optar a ellos, los proyectos deben mejorar significativamente la seguridad del suministro, ser técnicamente viables y garantizar una aplicación sostenible.

Los proyectos seleccionados se benefician de un procedimiento de autorización más rápido, así como de un acceso más fácil a la financiación y a los compradores.