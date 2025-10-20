Bruselas mantiene contactos "exploratorios" con los talibán para el retorno de migrantes afganos

BRUSELAS, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha dicho este lunes que mantiene "contactos exploratorios" a nivel técnico con las autoridades afganas para tratar de agilizar el retorno de migrantes sin permiso para permanecer en la UE, si bien ha aclarado que lo hace como coordinador ya que las deportaciones son una competencia nacional de la que se encargan los Estados miembro.

"La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) han mantenido un estrecho contacto con los Estados miembro sobre este tema. A principios de este año, iniciamos contactos exploratorios a nivel técnico con las autoridades 'de facto' en Afganistán", ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert.

De este modo, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen está dispuesto a "seguir apoyando a los Estados miembro" en sus esfuerzos para agilizar los retornos de migrantes que no obtienen autorización para permanecer en la UE o suponen una amenaza para la seguridad.

De este modo, Bruselas reacciona después de que este fin de semana un total de 19 países de la UE --entre los que no está España-- y Noruega hayan remitido al comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, y a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, una carta pidiendo agilizar las deportaciones "voluntarias o forzadas" de afganos.

En la misiva, promovida por la ministra belga de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, los gobiernos lamentan no poder expulsar "a afganos ilegales o delincuentes, ni siquiera si han sido condenados" y reclaman a Bruselas un diálogo con el régimen talibán --cuyo gobierno no es reconocido oficialmente por ninguno de los países de la UE-- para que se establezca procedimientos "eficaces" para el retorno de afganos.

"Solicitamos a Brunner que tome medidas tanto para el retorno voluntario como para el forzado (de migrantes) a Afganistán. Sin procedimientos de retorno efectivos, cualquier política de asilo y migración fracasará", dijo Van Bossuyt, del partido de extrema derecha flamenca N-VA, en un mensaje en redes sociales para anunciar la petición.

En este contexto, el portavoz comunitario ha confirmado la recepción de la carta e indicado que la Comisión "trabaja para garantizar la coordinación" en materia de retornos y, "en particular, en lo que respecta a la situación de los afganos".

El Ejecutivo comunitario propuso en marzo de este año una reforma de la política europea de retorno para agilizar las expulsiones, dado que las cifras de deportaciones siguen siendo muy bajas en los países de la UE, y el portavoz ha reiterado en esta ocasión la llamada a los colegisladores --Eurocámara y Veintisiete-- para que acuerden "con celeridad" la reforma.

La nueva política de retornos, ha subrayado el portavoz, aborda en particular cómo acelerar los retornos de "delincuentes y personas que representan una amenaza para la seguridad" de la UE.

En todo caso, la ejecución de las deportaciones es tarea de los Estados miembro y la Comisión Europea. Junto a la agencia europea de fronteras y guardacostas (Frontex), desempeña un papel de "coordinador" para facilitar la logística de los traslados y tramitación de los expedientes. De manera general, los servicios comunitarios insisten en que Bruselas "está dispuesta a reforzar su coordinación, a garantizar la cooperación operativa entre los Estados miembro y a garantizar que los retornos sean más eficaces".