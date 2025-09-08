Bruselas mantiene todos los canales abiertos con Israel pese a las sanciones contra Díaz y Rego

BRUSELAS, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea mantiene todos los canales abiertos con Israel en relación a su ofensiva contra la Franja de Gaza pese a las sanciones anunciadas por el Gobierno de Benjamin Netanyahu contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta al paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Todas las opciones siguen sobre la mesa y, al mismo tiempo, los canales con el ministro de Asuntos Exteriores israelí siguen abiertos para presionar a la parte israelí con el fin de lograr un cambio sobre el terreno y mejorar la situación", ha señalado en rueda de prensa el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, tras ser preguntado por al veto anunciado a las ministras españolas.

Así ha reaccionado el portavoz, que ha evitado comentar las declaraciones de Sánchez, "especialmente sobre decisiones soberanas que ya se han anunciado".

Mientras tanto, ha agregado, "Europa ha sido el actor más activo del mundo en esta lucha, día tras día", al tiempo que ha recordado que la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, "desde su posición, haciendo uso de todas sus prerrogativas y del espacio de la diplomacia, ha estado activando todas las herramientas a su disposición y a disposición de la UE en muchos niveles".