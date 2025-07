Bruselas no espera recibir carta de Trump e insiste en cerrar un acuerdo en "próximos días"

BRUSELAS, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - La Comisión Europea sigue apostando por llegar a un acuerdo de principios con Estados Unidos "en los próximos días" que permita poner fin a la guerra arancelaria iniciada en abril por el presidente estadounidense, Donald Trump, del que Bruselas ha dicho que no espera recibir una de las cartas anunciadas por el mandatario con nuevos aranceles a partir del 1 de agosto a varios países que no ha revelado. "Trabajamos en todos los frentes para lograr un acuerdo y es lo que seguiremos haciendo en los próximos días", ha dicho el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, en una rueda de prensa en Bruselas al ser preguntado por los últimos avances en los contactos con Washington. El objetivo de Bruselas, que negocia en nombre de los 27 en materia comercial, es cerrar lo antes posible un "acuerdo de principios" que siente las bases de un pacto más amplio que, en todo caso, requerirá más tiempo de negociación para desarrollar los detalles y establecer su base legal. El portavoz, que no ha querido responder a las informaciones que apuntan que este mismo miércoles los 27 tendrán sobre la mesa los detalles de un eventual principio de acuerdo, ha informado de que el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, mantuvo contacto telefónico el martes con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y hablará este mismo miércoles con el representante de Comercio, Jamieson Greer. Además, el portavoz ha dicho que aunque el Ejecutivo comunitario es consciente de que Estados Unidos ha optado por aplazar al 1 de agosto el ultimátum para un acuerdo dado a varios países con los que negocia una tregua arancelaria, la Unión Europea quiere "llegar a un acuerdo cuanto antes, potencialmente en los próximos días". "Por lo que yo entiendo, no vamos a recibir una carta", ha zanjado Gill, al ser preguntado por las cartas que Trump ha dicho que enviará a distintos socios comerciales para informarles de nuevos aranceles aplicables a partir del 1 de agosto. Este mismo miércoles, en el curso de un debate en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que la UE está negociando con firmeza para lograr un acuerdo comercial que asegure un "marco fiable" que ponga fin a la guerra arancelaria, al tiempo que ha subrayado que, mientras continúan las conversaciones, Bruselas se prepara para "todos los escenarios". "Nuestra línea ha sido clara: Seremos firmes, pero preferimos una solución negociada. Por eso trabajamos estrechamente con la Administración de Estados Unidos para lograr un acuerdo", ha dicho Von der Leyen ante los eurodiputados, días después de admitir en una rueda de prensa que veía "imposible" cerrar un acuerdo "en detalle" en el plazo inicial del 9 de julio marcado por Washington para las negociaciones. "Buscamos un marco fiable desde el que construir nuestro comercio común", ha continuado la jefa del Ejecutivo comunitario, quien ha insistido en que la Unión Europea sigue fiel a sus principios y "defenderá sus intereses". En la batalla comercial lanzada tras su llegada a la Casa Blanca, Trump activó aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio europeo, de otro 25% sobre las importaciones europeas de vehículos y piezas y anunció otro 20% masivo sobre la mayoría de producciones restantes procedentes de la UE. Con la tregua anunciada hasta el 9 de julio para dar margen a la negociación, el presidente norteamericano mantuvo en realidad los gravámenes sobre el acero, el aluminio y los coches, si bien redujo temporalmente del 20% al 10% los otros aranceles, a los que Estados Unidos se refiere como "recíprocos" aunque no lo sean.

LA NACION servicio-de-noticias