Bruselas ofrece 20 millones en ayudas para reparar y proteger cables submarinos
BRUSELAS, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Comisión Europea ha ofrecido este jueves ayudas por valor de 20 millones de euros para proyectos que refuercen la protección de cables submarinos en Europa, en respuesta a la oleada de ataques que sufrieron estas infraestructuras en el mar Báltico a principios de año.
Con estos fondos Bruselas apoyará la creación de centros regionales de cables y la puesta en marcha de test de resistencia de las infraestructuras de cables submarinos.
En concreto, una convocatoria de 10 millones se dedicará a establecer centros regionales de cables, con el objetivo de mejorar la detección en tiempo real y la respuesta rápida ante incidentes.
Otra partida de 10 millones se usará para la preparación y las pruebas de infraestructuras críticas.
"Estas nuevas oportunidades de financiamiento de la UE nos ayudarán a fortalecer la resiliencia de las redes de cables submarinos de Europa, nuestras líneas de vida digitales", ha defendido la vicepresidenta ejecutiva, Henna Virkkunen.
