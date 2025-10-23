LA NACION

Bruselas ofrece 20 millones en ayudas para reparar y proteger cables submarinos

Bruselas ofrece 20 millones en ayudas para reparar y proteger cables submarinos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bruselas ofrece 20 millones en ayudas para reparar y proteger cables submarinos
Bruselas ofrece 20 millones en ayudas para reparar y proteger cables submarinos

BRUSELAS, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha ofrecido este jueves ayudas por valor de 20 millones de euros para proyectos que refuercen la protección de cables submarinos en Europa, en respuesta a la oleada de ataques que sufrieron estas infraestructuras en el mar Báltico a principios de año.

Con estos fondos Bruselas apoyará la creación de centros regionales de cables y la puesta en marcha de test de resistencia de las infraestructuras de cables submarinos.

En concreto, una convocatoria de 10 millones se dedicará a establecer centros regionales de cables, con el objetivo de mejorar la detección en tiempo real y la respuesta rápida ante incidentes.

Otra partida de 10 millones se usará para la preparación y las pruebas de infraestructuras críticas.

"Estas nuevas oportunidades de financiamiento de la UE nos ayudarán a fortalecer la resiliencia de las redes de cables submarinos de Europa, nuestras líneas de vida digitales", ha defendido la vicepresidenta ejecutiva, Henna Virkkunen.

LA NACION
Más leídas
  1. La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria
    1

    La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump

  2. Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega
    2

    Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega

  3. Quién gana en la provincia, según las últimas encuestas
    3

    Encuestas de la elección en Córdoba 2025: quién gana en la provincia, según las últimas mediciones

  4. Es mamá de una adolescente y cuenta cómo es lidiar con una adicción
    4

    “Mi hija iba a ser abanderada hasta que explotó todo”. El drama de las mamás de adolescentes con problemas de consumo y salud mental

Cargando banners ...