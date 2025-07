Bruselas pide a plataformas que cuentas de menores sean privadas por defecto y vetar que se descargue su contenido

BRUSELAS, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La Comisión Europea ha reclamado este lunes a las plataformas digitales que las cuentas de menores en redes sociales sean privadas por defecto y que se vete la opción de descargar o hacer capturas de pantalla del contenido que publiquen en el marco de sus propuestas para elevar la protección de los menores en Internet. "Es difícil imaginar un mundo en el que los chavales puedan entrar en una tienda a comprar alcohol, ir a una discoteca simplemente declarando que tienen la edad suficiente. Sin porteros, sin controles de identidad, con un simple 'sí, tengo más de 18 años'. Eso es lo que ocurre en Internet desde hace muchos años", ha señalado la ministra danesa de Asuntos Digitales, Caroline Stage, en rueda de prensa junto a la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen. Entre otras medidas para proteger a los usuarios más pequeños del diseño adictivo de las redes sociales, el ciberacoso, el contacto con extraños o el contenido peligroso, Bruselas pone sobre la mesa medidas a las plataformas digitales para desactivar las funciones de las redes sociales que fomentan el uso excesivo, como las 'secuencias' y los 'recibos de lectura' en los mensajes de redes sociales, unos elementos presentes en plataformas como Tik Tok o Snapchat. Para minimizar el riesgo de que extraños se pongan en contacto con menores, el Ejecutivo europeo propone que, por defecto, las cuentas de menores sean privadas y de tal forma no sean accesibles para usuarios que no estén en su lista de contactos. Mientras que para proteger su imagen y evitar ciberacoso, pide que las plataformas veten que las descargas o capturas de pantalla de contenidos publicados por menores. Respecto a bloquear contenido que pueda resultar dañino para usuarios menores, Bruselas reclama a las plataformas que prioricen el 'feedback' que venga de estos usuarios y no se recomiende más un tipo de contenido que el menor haya reportado. Aunque estas son solo recomendaciones para las plataformas, Bruselas insiste en que la Ley de Servicios Digital es obligatoria y en su articulado contempla que las plataformas establezcan medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores. Estas recomendaciones son "prácticas y no exhaustivas" para que las plataformas de todos los tamaños aborden de forma proactiva los riesgos a los que se enfrentan los menores en las redes. "Estas directrices definen claramente nuestras expectativas de cumplimiento de la Ley de Servicios Digitals y servirán de referencia para su aplicación", ha explicado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Aplicación piloto para verificar la edad Asimismo, el Ejecutivo comunitario ha informado del lanzamiento del piloto de la aplicación de verificación de edad, un proyecto en el que trabajará España, que junto a Dinamarca, Grecia, Francia e Italia han liderado los trabajos para poner en marcha una herramienta común de verificación de edad que proteja a los menores de contenido inadecuado. Bruselas defiende que será fácil que los usuarios demuestren que tienen más de 18 años cuando accedan a contenidos restringidos para adultos, al tiempo que mantendrán el control total de cualquier otra información personal, que no se trasladará al sitio web. Según el Ejecutivo europeo, nadie podría rastrear, ver o reconstruir qué contenidos consultan los usuarios individuales. La idea es que esta solución técnica permita lanzar una aplicación nacional personalizada de verificación de la edad. Esto supone dar pasos adelante de cara al monedero digital europeo que se espera para finales de 2026.