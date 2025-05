Bruselas pide detalles sobre el gasto de las empresas europeas en EE.UU.

By Victoria Waldersee, Christina Amann

BERLÍN, 27 mayo (Reuters) - Los dirigentes económicos europeos han pedido a las principales empresas y directivos del bloque que detallen rápidamente sus planes de inversión en Estados Unidos, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, mientras Bruselas se prepara para las conversaciones comerciales con Washington.

Los miembros de la Confederación de Empresas Europeas, también conocida como BusinessEurope, una alianza de 42 federaciones empresariales de toda Europa, recibieron el lunes una encuesta de la Comisión Europea en la que se les pedía información sobre sus próximas inversiones en Estados Unidos, con instrucciones de responder lo antes posible, según indicó una de las fuentes.

Una nota similar, solicitando planes de inversión para los próximos cinco años, llegó a la Mesa Redonda Europea de la Industria, integrada por 59 personas, dijo una segunda fuente, con una nota en la que se destacaba que la petición procedía personalmente de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

BusinessEurope, la Mesa Redonda Europea de la Industria y la Comisión Europea no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Las fuentes pidieron no ser citadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto. La Comisión, que supervisa la política comercial de los 27 países de la Unión Europea, está intensificando sus esfuerzos para llegar a un acuerdo con Estados Unidos que ponga fin a los aranceles estadounidenses sobre los productos de la UE o, al menos, evite su aumento. La Comisión está tratando de establecer qué podría satisfacer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habiendo ofrecido un acuerdo en el que ambas partes se muevan hacia aranceles cero a los bienes industriales y la UE compre más soja, armas y gas natural licuado. Trump ha dejado claro que uno de los principales objetivos de sus aranceles es la reindustrialización de Estados Unidos, proceso en el que podría contribuir la inversión empresarial europea. Frustrado por la lentitud de las negociaciones, Trump amenazó con aumentar los aranceles al bloque hasta el 50% el 1 de junio, pero se retractó tras una llamada con Von der Leyen el domingo. Según diplomáticos de la UE, quienes fueron informados a última hora del lunes, los dos líderes no entraron en materia, pero acordaron que los contactos deberían aumentar y las conversaciones deberían acelerarse. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, sostuvo el lunes llamadas que describió como productivas con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, con quienes anteriormente había mantenido conversaciones más difíciles. "La Comisión de la UE sigue plenamente comprometida con los esfuerzos constructivos para alcanzar un acuerdo entre la UE y EEUU. Seguimos en contacto permanente", publicó en la red social X. La UE quiere que se ponga fin a los aranceles del 25% sobre el acero y los automóviles y que Trump retire su arancel "recíproco", fijado provisionalmente en el 20% para la UE, que se mantiene en el 10% durante una pausa de 90 días hasta julio. (Información de Victoria Waldersee y Christina Amann en Berlín y Philip Blenkinsop en Bruselas; edición de Friederike Heine y Barbara Lewis; editado en español por Paula Villalba)