Bruselas pide doblar fondos para el norte de África en próximo presupuesto para reforzar el control de la migración

BRUSELAS, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La Comisión Europea plantea dedicar un 75% más a los fondos para la acción exterior y la cooperación con terceros países en sus presupuestos hasta 2034, un aumento con el que los países de su Vecindad, en particular las naciones del Mediterráneo y el norte de África contarán con el doble de fondos con la vista puesta en mejorar la gestión de fronteras y el control de la migración para crear vías legales para llegar a Europa. En una rueda de prensa en Bruselas, el comisario de Relaciones Internacionales, Joseph Sikela, la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos, han dado cuenta de la propuesta presupuestaria en materia de cooperación y acción externa, Europa Global, a la que Bruselas quiere dedicar 200.000 millones en el nuevo marco financiero plurianual (MFP). En concreto, la región del norte de África y Oriente Próximo recibirá 43.000 millones, por lo que la UE pasará a doblar las partidas actuales, en un reconocimiento de que la estabilidad de esta zona marcada por la "volatilidad" resulta clave para Europa. Con todos los ojos puestos en la cooperación migratoria con los países del Magreb, Suica ha reconocido que la migración es un "tema candente", por lo que ha valorado que el aumento de la financiación permitirá "intensificar" la cooperación con terceros países. La comisaria ha concretado que la ayuda europea servirá en buena parte para mantener la gestión de las fronteras, con inversión en equipamiento y capacidades locales. Bruselas busca un equilibrio para reforzar su frontera sur al tiempo que reconoce la falta de mano de obra en el continente. "Necesitamos gente en Europa, por los retos demográficos y la escasez de mano de obra, y por eso necesitamos gente de esa parte del mundo. Esto puede ser muy controvertido a veces, pero estamos hablando de vías legales, no estamos hablando de migración ilegal", ha expuesto. La comisaria croata ha insistido así en la idea de "controlar la migración". "Eso no significa que Europa vaya a detenerla. Necesitamos gente, y estamos hablando de migración legal, de crear vías legales", ha ahondado, para añadir que esto repercutirá positivamente en la competitividad del continente europeo. Más allá de esta cuestión, ha recalcado que Europa Global debe convertir a la UE en "un actor y no un pagador", apuntando a elevar la relación con estos países y poner las bases para el nuevo pacto para el Mediterráneo que Bruselas presentará en otoño. "Invertir en la región es invertir en nuestra propia estabilidad, competitividad y prosperidad. El Mediterráneo no es solo una región de retos, sino también de oportunidades", ha señalado. Así ha incidido en que las relaciones con la zona tienen que estar marcadas también por iniciativas sociales y de cooperación económica y energética. En este punto ha mencionado la opción de extender a la región proyectos como Erasmus+, así como iniciativas culturales y deportivas. El instrumento pasa a contar con 200.000 millones El instrumento Europa Global, que encuadra las iniciativas de cooperación, pasará a tener una dotación de 200.000 millones para el nuevo marco financiero plurianual (MFP) para el periodo de 2028-2034, de los cuales 172.000 millones irán a parar a promover las relaciones estratégicas con ciertas regiones geográficas. Esto supone un importante impulso con respecto al anterior fondo, que contó con 80.000 millones, si bien ahora Bruselas fusiona varias partidas que antes dedicaba a Ampliación o inversiones en infraestructuras. "Hemos asignado más de 200.000 millones a este instrumento, lo que supone un aumento significativo en comparación con el presupuesto anterior. De este modo, seguiremos siendo un socio fiable y previsible, y podremos traducirlo en relaciones más sólidas que refuercen la posición global de Europa", ha argumentado el comisario de Relaciones Internacionales, Joseph Sikela. Por regiones, aparte de la partida para el norte de África, también se verán beneficiadas de estas nuevas cuentas los países del este de Europa y los candidatos a ingresar en el bloque, con otros 43.000 millones previstos. Sobre estos fondos, Marta Kos ha valorado que suponen un 37% más que las partidas actuales para países candidatos, una forma con la que la UE quiere incentivar y acelerar las reformas europeas que les acerquen a la adhesión a la UE. Además, Bruselas plantea una partida específica de 100.000 millones para apoyar macrofinancieramente a Ucrania. En este caso, la ayuda se concibe como un fondo fuera del presupuesto comunitario y por encima de su límite financiero. De esta forma Bruselas quiere garantizar que puede reforzar a Ucrania sin comprometer otras prioridades de la acción exterior. El aumento también impacta en la región del África subsahariana, con 60.000 millones previstos en las nuevas cuentas, la zona de Asia-Pacífico con 17.000 millones y Latinoamérica y el Caribe con 9000 millones, que prácticamente triplica el presupuesto actual. La UE se reserva 15.000 millones para responder ante crisis que puedan emerger en el próximo periodo, a la vista de que estas partidas comprenden hasta 2034.