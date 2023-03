Bruselas pide que la retirada del carnet de conducir por infracciones graves sea efectiva en toda la UE

Plantea periodo de prueba y cero tolerancia al alcohol para conductores noveles

BRUSELAS, 1 Mar. 2023 (Europa Press) -

La Comisi贸n Europea ha pedido este mi茅rcoles cambios legislativos para que la retirada del carnet de conducir por una infracci贸n grave sea efectiva en toda la Uni贸n Europea, de modo que el infractor no pueda conducir con impunidad en otros pa铆ses del espacio com煤n si ha sido sancionado con la suspensi贸n del permiso durante m谩s de un mes en alguno de los Estados miembro.

La comisaria de Transportes, Adina V茫lean, ha alertado en una rueda de prensa en Bruselas de la "sensaci贸n de impunidad" con la que muchos conductores se mueven cuando cruzan la frontera de su pa铆s y recorren las carreteras del resto de la UE, en donde "al menos el 40% de las infracciones" a no residentes quedan sin efecto bien porque no se puede identificar al conductor, bien porque pese a ser identificado no paga la sanci贸n.

"Da la impresi贸n de que cuando uno est谩 fuera puede hacer lo que sea porque no ser谩 sancionado", ha lamentado la comisaria, quien ha explicado que, aunque la propuesta que presenta prev茅 excepciones, espera que los Estados miembro "no tengan una actitud permisiva".

La reforma que plantea Bruselas supone que cuando las autoridades de un pa铆s de la UE sancionan con la retirada del permiso de conducir durante "m谩s de un mes" a un infractor no residente, esta sanci贸n sea comunicada de inmediato a las autoridades del pa铆s emisor del carnet para que aplique la misma sanci贸n.

La nueva norma permitir谩 excepciones para que una autoridad pueda rechazar la petici贸n de suspensi贸n del carnet, por ejemplo si la infracci贸n que se castiga no es sancionable con la misma severidad en el Estado miembro emisor.

Las suspensiones del carnet durante menos de un periodo menor a un mes tampoco tendr谩n que ser trasladadas al pa铆s emisor para evitar una carga administrativa innecesaria para medidas de corto plazo.

Aunque las sanciones var铆an entre Estados miembro, los servicios comunitarios consideran que hay una serie de infracciones graves reconocidas de manera generalizada en la UE que permitir谩n definir en qu茅 situaciones retirar de manera generalizada el carnet de conducir, por ejemplo cuando la infracci贸n ha causado un accidente con muertos o heridos graves o si la medida responde a un exceso de velocidad que supere en m谩s de 50 kil贸metros por hora los l铆mites permitidos o se conduzca bajo los efectos del alcohol o las drogas.

La reforma que propone el Ejecutivo comunitario abarcar谩 otras normas clave en materia de seguridad vial, como introducir un permiso de conducci贸n digital 煤nico para facilitar su tramitaci贸n, convalidaci贸n o renovaci贸n en el conjunto de la UE y tambi茅n las gestiones de extracomunitarios que necesitan viajar por el territorio europeo.

Asimismo, Bruselas quiere mejorar la coordinaci贸n transfronteriza para facilitar que los viajeros que se mueven entre distintos pa铆ses de la UE paguen las multas que se les imponga en las carreteras europeas que no son las de su pa铆s de residencia.

Para ello pide que las autoridades de control puedan acceder a los registros nacionales de permisos de conducci贸n y que se refuerce el papel de los puntos de contacto nacionales establecidos para que puedan cooperar mejor con las autoridades que participan en la investigaci贸n de las infracciones.

Aunque el marco actual contempla ya esta cooperaci贸n para faltas graves como la conducci贸n bajo el efecto de sustancias o el exceso de velocidad, los servicios comunitarios quieren tambi茅n que el 谩mbito de aplicaci贸n cubra otras infracciones como no mantener la distancia de seguridad, realizar adelantamientos peligrosos, circular en sentido contrario o utilizar veh铆culos sobrecargados.

Reglas m谩s estrictas para conductores noveles

Otro de los pilares de la reforma propuesta por la Comisi贸n Europea son cambios en las normas de los conductores noveles, para que empiecen antes su preparaci贸n pero tambi茅n para imponer condiciones m谩s estrictas, por ejemplo la "tolerancia cero" en el consumo de alcohol.

De este modo, aboga por introducir un per铆odo de prueba de al menos dos a帽os para los conductores principiantes tras superar la prueba y que se les permia una tasa cero en el consumo de alcohol, dos condiciones que Bruselas defiende porque los conductores m谩s j贸venes est谩n implicados en uno de cada cinco accidentes mortales a pesar de representar apenas el 8% del total de conductores en la UE.

Adem谩s se plantea la posibilidad de que los j贸venes hagan las pruebas y empiecen a conducir veh铆culos y camiones acompa帽ados desde los 17 a帽os, para adquirir experiencia al volante.

Otra medida es adaptar la formaci贸n y ex谩menes para que tengan en cuenta la conducci贸n en lugares con presencia de usuarios vulnerables como peatones, ciclistas o usuarios de patinetes el茅ctricos, como parte de una mayor sensibilizaci贸n de una "movilidad urbana sostenible".

Tambi茅n aboga por evaluaciones m茅dicas m谩s espec铆ficas que tengan en cuenta los avances en el tratamiento m茅dico de enfermedades como la diabetes y por acciones que animen a los conductores a actualizar sus capacidades de conducci贸n y sus conocimientos para adaptarse a los avances tecnol贸gicos.

Europa Press