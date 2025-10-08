Bruselas plantea un escudo para agricultores UE ante caídas de precios causadas por productos del Mercosur

BRUSELAS, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles un escudo para proteger a los agricultores europeos ante posibles impactos del Acuerdo de Asociación entre la UE y los países del Mercosur ante las inquietudes que ha expresado el campo. En concreto, Bruselas quiere establecer una serie de salvaguardias frente a aumentos imprevistos de importaciones o caídas de precios causadas por productos del Mercosur más allá de las cuotas graduales ya previstas en el acuerdo.

El reglamento plantea procedimientos para garantizar la aplicación oportuna y eficaz de las medidas bilaterales de salvaguardia para los productos agrícolas e incluye disposiciones específicas para productos agrícolas sensibles (enumerados en el anexo del reglamento), como la carne de vacuno, las aves de corral, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar.

Para garantizar una mejor protección de estos productos sensibles, la Comisión quiere vigilar las importaciones y elaborar informes semestrales para el Consejo y el Parlamento Europeo sobre su impacto en los mercados de la UE y, si procede, en países específicos. Además, se abrirá una investigación si se detecta un aumento o caída del 10% en las importaciones o precios respecto al año anterior y los precios de importación son al menos 10% inferiores a los europeos.

Si la investigación concluye que existe un perjuicio grave, la UE podría retirar temporalmente las preferencias arancelarias a los productos que causan el perjuicio. El Ejecutivo comunitario también se ha comprometido a iniciar una investigación a petición de un Estado miembro cuando existan motivos suficientes y a activar medidas de salvaguardia provisionales en un plazo máximo de 21 días desde la recepción de la solicitud en los casos más urgentes con el objetivo de concluir las investigaciones en cuatro meses.

El reglamento deberá ser adoptado por la Eurocámara y los gobiernos de la UE mediante un procedimiento legislativo ordinario que la Comisión espera que culmine cuanto antes para que los agricultores puedan beneficiarse de él de inmediato.