Bruselas pretende impulsar la construcción naval local con un nuevo plan "Hecho en la UE"

BRUSELAS, 3 feb (Reuters) - La Comisión Europea tiene previsto proponer medidas destinadas a ⁠garantizar que más ⁠buques y otros bienes y servicios para el sector marítimo de la Unión Europea se fabriquen en ⁠el ‌bloque, ​según un borrador del documento al que ha tenido acceso ​Reuters este martes.

Las propuestas del plan "Hecho en la ‌UE" se presentarán la próxima semana, ‌una semana antes de ​que el Ejecutivo del bloque anuncie una iniciativa más amplia para dar prioridad a los productos fabricados localmente, un plan que ha dividido a los países de la Unión Europea.

En lo que respecta al transporte marítimo, el borrador del documento afirma que ⁠la Comisión animará a las autoridades públicas que compren buques o equipos ​a seleccionar a los proveedores basándose en factores ajenos al precio, como la sostenibilidad y si un artículo se fabrica en la UE.

Esto podría impulsar la fabricación en la UE de transbordadores, buques de investigación, rompehielos y remolcadores, según ⁠el documento.

En el sector privado, la demanda de buques fabricados ​en la UE podría fomentarse facilitando a los armadores el acceso a la financiación, en lo que podría intervenir el Banco ‍Europeo de Inversiones.

El ejecutivo de la UE tiene previsto presentar el 10 de febrero propuestas para mejorar los sectores de la construcción naval y el transporte marítimo del bloque, así como la seguridad y ​la sostenibilidad de sus puertos, como parte de una estrategia global para impulsar la competitividad. (Información de Philip Blenkinsop y Kate Abnett; edición de ‍Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)