Bruselas pretende impulsar la construcción naval local con un nuevo plan "Hecho en la UE"
BRUSELAS, 3 feb (Reuters) - La Comisión Europea tiene previsto proponer medidas destinadas a garantizar que más buques y otros bienes y servicios para el sector marítimo de la Unión Europea se fabriquen en el bloque, según un borrador del documento al que ha tenido acceso Reuters este martes.
Las propuestas del plan "Hecho en la UE" se presentarán la próxima semana, una semana antes de que el Ejecutivo del bloque anuncie una iniciativa más amplia para dar prioridad a los productos fabricados localmente, un plan que ha dividido a los países de la Unión Europea.
En lo que respecta al transporte marítimo, el borrador del documento afirma que la Comisión animará a las autoridades públicas que compren buques o equipos a seleccionar a los proveedores basándose en factores ajenos al precio, como la sostenibilidad y si un artículo se fabrica en la UE.
Esto podría impulsar la fabricación en la UE de transbordadores, buques de investigación, rompehielos y remolcadores, según el documento.
En el sector privado, la demanda de buques fabricados en la UE podría fomentarse facilitando a los armadores el acceso a la financiación, en lo que podría intervenir el Banco Europeo de Inversiones.
El ejecutivo de la UE tiene previsto presentar el 10 de febrero propuestas para mejorar los sectores de la construcción naval y el transporte marítimo del bloque, así como la seguridad y la sostenibilidad de sus puertos, como parte de una estrategia global para impulsar la competitividad. (Información de Philip Blenkinsop y Kate Abnett; edición de Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)