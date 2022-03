Bruselas promete 200 millones al Magreb para afrontar el alza de precios de cereales

La Comisión Europea destinará 200 millones de euros para mitigar el alza de los precios de los cereales en la región del Magreb, después de que la guerra en Ucrania haya puesto en jaque el suministro de este producto a países pobres.

As√≠ lo ha anunciado el comisario de Vecindad, Oliver Varhelyi, de visita en T√ļnez. "Pensamos en c√≥mo Europa puede ayudar, no solo a T√ļnez, sino a la regi√≥n del Magreb y hemos asignado 200 millones para ayudarla a cubrir esta importante diferencia en el precio", ha asegurado en un declaraci√≥n.

"Esto no cubrir√° todo pero ayudar√° en gran medida. No es solo una se√Īal financiera, sino tambi√©n pol√≠tica", ha a√Īadido el comisario Varhelyi, quien ha puesto el √©nfasis en que la gente en la regi√≥n "tenga pan en la mesa". "Sin pan no hay vida, por eso el pan debe volver a la mesa", ha apuntado.

Este compromiso busca paliar las complicaciones en el abastecimiento de cereales y el aumento de los precios como consecuencia de la guerra en el este de Europa. Distintas voces, incluida la ONU, han alertado de los efectos de la guerra en los países pobres, después de que el secretario general, Antonio Guterres, advirtiera de que "una espada de Damocles se cierne sobre la economía global, especialmente en el mundo en desarrollo".

Tanto Rusia como Ucrania son considerados el granero del mundo, por lo que el suministro de cereales se ver√° afectado y con ello aumentar√°n las personas que pasan hambre y las probabilidades de que surjan focos de inestabilidad.