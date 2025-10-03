Bruselas propone US$110,8 millones de apoyo a la recuperación en Mayotte y Reunión

BRUSELAS, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha propuesto este viernes una asistencia de 110,8 millones en apoyo financiero a la reconstrucción tras el catastrófico paso de ciclones en los territorios franceses de ultramar de Mayotte e isla Reunión. En concreto, la ayuda propuesta se compone de 89,6 millones para Mayotte, mientras que otros 21,2 millones se destinarán a Reunión.

Ambos archipiélagos del océano Índico se vieron afectados por graves ciclones que arrasaron las islas el pasado diciembre y febrero, respectivamente, dejando decenas de muertos. Las dos regiones recibieron ayuda de emergencia pocas semanas después del desastre natural, así mientras Mayotte contó con 24 millones en prefinanciación de parte de la Comisión Europea, Reunión se pudo beneficiar de cinco millones.

“La UE apoya a nuestros ciudadanos de las regiones ultraperiféricas y mantiene su firme compromiso de ayudarles en la recuperación y la reconstrucción tras estas trágicas catástrofes naturales”, ha señalado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, responsable de Cohesión. En este sentido, ha reiterado la intención de Bruselas de seguir apoyando a la población de Mayotte y Reunión en unos "momentos difíciles", promoviendo su desarrollo económico y social.