Bruselas quiere acelerar la ofensiva contra los envíos chinos baratos

BRUSELAS, 13 nov (Reuters) -

Bruselas quiere acelerar la supresión de un umbral de 150 euros por debajo del cual la Unión Europea no aplica derechos de aduana a los paquetes que entran en el bloque, en una ofensiva contra las importaciones chinas baratas.

En una carta al ministro de Economía de la UE, el Comisario de Comercio, Maros Sefcovic, propuso que el umbral "de minimis" se elimine en el primer trimestre de 2026, dos años antes de lo previsto.

Sefcovic escribió que esta medida sería una señal de la seriedad del bloque a la hora de proteger la competitividad de las empresas de los 27 países.

Ante los 4.600 millones de pequeños paquetes que llegan a la UE cada año, en su mayoría procedentes de China, la Comisión, brazo ejecutivo del bloque, se enfrenta a la presión de las empresas de la UE para frenar el flujo con más rapidez.

"Tal como están las cosas actualmente, la supresión real del umbral de minimis no tendrá lugar hasta mediados de 2028. Este calendario es incompatible con la urgencia de la situación y con nuestros intereses comunes", decía la carta de Sefcovic.

"Si actuamos con la determinación política y el pragmatismo necesarios, podría ponerse en marcha una solución viable para el primer trimestre de 2026", añadió.

Está previsto que los ministros de Economía y Hacienda de la UE debatan las propuestas el jueves. Antes de la reunión, el ministro neerlandés de Finanzas, Eelco Heinen, dijo a la prensa que era hora de "tomar medidas" contra los envíos chinos baratos que inundan el mercado europeo. (Información de Jan Strupczewski, edición de Richard Lough, Alexandra Hudson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)