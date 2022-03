Bruselas quiere alargar el ciclo de vida de la ropa y promover el uso de productos sostenibles en construcción

Propone revisar la normativa de Derechos del Consumidor para luchar contra la obsolescencia programada.

Pide reglas contra el "blanqueo" de empresas que compensan pr谩cticas contaminantes con acciones 'eco'

BRUSELAS, 30 Mar. 2022 (Europa Press) -

La Comisi贸n Europea ha presentado este mi茅rcoles un paquete que propone ampliar el espectro de la regulaci贸n para el etiquetado de los productos sostenibles, alargar el ciclo de vida de los productos textiles y los materiales de construcci贸n as铆 como la revisi贸n de la normativa de derechos del consumidor para luchar contra el 'greenwashing' y la obsolescencia programada, como parte de su estrategia de econom铆a circular.

"La propuesta traer谩 grandes cambios en la manera que consumidor y producimos en la UE pero tambi茅n a nivel global", ha se帽alado el vicepresidente primero de la Comisi贸n Europea, Frans Timmermans, en rueda de prensa tras el Colegio de Comisarios, que ha insistido en que los productos deben mejorar su durabilidad y que los tel茅fonos m贸viles no deben perder su funcionalidad por que la bater铆a se estropee y no pueda ser reemplazada.

La Comisi贸n Europea ha lanzado una estrategia para aumentar el ciclo de vida de los productos textiles de cara a 2030, a trav茅s del uso de fibras recicladas y promoviendo el uso de sustancias que sean respetuosas con el medioambiente y los derechos sociales, considerando que se trata de la segunda industria m谩s contaminante, por detr谩s de la energ茅tica.

La estrategia contempla, adem谩s, un pasaporte digital para los productos textiles en la UE que contenga informaci贸n clara y permita recortar la producci贸n de micropl谩sticos de esta industria, promover la reutilizaci贸n y reciclado de prendas, especialmente en lo que afecta a la industria del 'fast fashion', una din谩mica productiva que se basa en la presentaci贸n nuevas colecciones en cortos plazos de tiempo.

Adem谩s, el Ejecutivo comunitario ha planteado revisar la regulaci贸n de los productos de la construcci贸n, de cara a hacerlos m谩s duraderos, reparables y reciclables. La revisi贸n pretende crear unos est谩ndares europeos con reglas claras para todos los operadores de la cadena de suministro, con lo que se evitar谩n los obst谩culos regulatorios en el mercado 煤nico.

La revisi贸n de la regulaci贸n pretende reducir tambi茅n las barreras administrativas para el sector, y especialmente para las peque帽as y medianas empresas, a trav茅s de una base de datos de productos del sector y un pasaporte digital asociado a cada uno de ellos.

El Ejecutivo comunitario ha propuesto una regulaci贸n para el dise帽o ecol贸gico de productos sostenibles para que sean m谩s duraderos y reutilizables y quiere promover la reparaci贸n de productos en el mercado comunitario para evitar la divisi贸n entre Estados miembros.

La propuesta legislativa ampl铆a el actual marco sobre dise帽o ecol贸gico, que ampara una mayor variedad de productos, y ampliar谩 los requisitos que deber谩n cumplir, no solo considerando la eficiencia energ茅tica sino tambi茅n cumpliendo criterios de circularidad y de reducci贸n del impacto sobre el medioambiente.

Luchar contra la obsolescencia programada

Asimismo, Bruselas ha propuesto una actualizaci贸n de la normativa para establecer medidas contra las empresas que blanquean sus pr谩cticas contaminantes con campa帽as ecol贸gicas, conocido como 'greenwashing' as铆 como contra las pr谩cticas enga帽osas sobre la obsolescencia programada. La Comisi贸n Europea propone revisar la normativa de derechos del consumidor para que los distribuidores deban aportar informaci贸n clara a los consumidores de la durabilidad de los productos.

La propuesta contempla la prohibici贸n de pr谩cticas fraudulentas como no informar de los mecanismos que limitan la durabilidad de un producto, o informar sobre pr谩cticas sostenibles que no pueden ser demostradas, hablar del respeto al medioambiente de un producto bas谩ndose s贸lo en un aspecto del producto, que la calificaci贸n de sostenibilidad no provenga de una autoridad de certificaci贸n o no informar de que un producto tiene una funcionalidad limitada.

La revisi贸n propuesta por el Ejecutivo comunitario plantea que los consumidores deben ser informados de la durabilidad de los productos durante m谩s de dos a帽os y establece que el vendedor debe informar a los consumidores cuando no existe esta garant铆a en los productos que consumen energ铆a.

Por otro lado, el vendedor deber谩 proveer con informaci贸n al consumidor sobre si es posible reparar un producto y, en el caso de los dispositivos inteligentes, el consumidor deber谩 ser informado sobre las actualizaciones de software.

Esta revisi贸n pretende mejorar la informaci贸n de los usuarios y prohibir en lo que respecta al impacto medioambiental de los productos, as铆 como su ciclo de vida o si pueden ser reparados, una medida con la que trata de luchar contra pr谩cticas fraudulentas y deshonestas en t茅rminos medioambientales.