Bruselas registra iniciativa ciudadana contra el recorte del derecho a compensación por cancelación de vuelo

BRUSELAS, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - La Comisión Europea ha registrado este miércoles una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para que no se reduzca el derecho a compensación por cancelación de un vuelo con la reforma de las reglas sobre derechos de pasajeros; una petición que no obliga aún a los servicios comunitarios a tomar partido pero que marca un plazo de doce meses para reunir el millón de firmas necesarias para que la propuesta avance en Bruselas. Bajo el lema "¡Conserva tu derecho, reserva tu vuelo!", la petición busca al menos preservar los actuales umbrales de elegibilidad de compensación en caso de cancelación de un vuelo, frente a la relajación de esos criterios que defienden los gobiernos europeos de cara a la reforma de la directiva. El Ejecutivo ha comprobado que la petición reúne los criterios legales para ser considerada "admisible" y por ello será registrada, si bien fuentes comunitarias recuerdan que ello no prejuzga los siguientes pasos, ya que para que sea considerada debe ser primero ser respaldada por un millón de europeos, representantes de al menos siete países de la UE. La Comisión aún no ha revisado los detalles de esta iniciativa y su registro no influye en la decisión final ni determina ninguna medida potencial que Bruselas pueda tomar más adelante, ha insistido la institución comunitaria en un comunicado. Con el registro, los organizadores tienen un plazo de seis meses para empezar a recoger las firmas y dispondrán de hasta un año para sumar el millón de apoyos, logrados en al menos siete Estados miembro, para obligar al Ejecutivo comunitario a responder a la petición. Si la demanda logra sumar el apoyo, la Comisión Europea estará entonces obligada a pronunciarse sobre el fondo y motivar su respuesta, ya sea explorar la necesidad de nuevas iniciativas legislativas o descartar cualquier medida adicional. La reforma está pendiente desde que la Comisión Europea presentó su propuesta en 2013, ya que los gobiernos no habían logrado acordar su posición hasta el pasado mayo, cuando acordaron relajar los umbrales consolidados hasta ahora. En todo caso, la reforma definitiva dependerá aún del acuerdo que logren entre los gobiernos y el Parlamento Europeo. El pasado junio, los ministros de Transporte de la UE llegaron a un acuerdo político para reformar el reglamento sobre derechos de los pasajeros que supondrá elevar de 3 a 4 y 6 horas --en función de la distancia del vuelo-- el tiempo de retraso mínimo que dará derecho al pasajero a pedir una compensación. Con ello, los gobiernos eliminarían el derecho a indemnización desde las 3 horas de retraso --que en su día estableció el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con indemnizaciones de entre US$250 y US$600. Los umbrales del nuevo reglamento pasarían de este modo a reconocer el derecho a reclamar 300 euros si el retraso es de al menos 4 horas en los vuelos de hasta 3500 kilómetros y 500 euros solo cuando el retraso supere las 6 horas de espera para rutas que superen esa distancia. La posición de los 27 salió adelante pese al voto en contra de España, Alemania, Estonia y Portugal y determina ahora la posición del Consejo en las negociaciones con la Eurocámara, que llevaban cerca de una década aparcadas por la falta de entendimiento entre los gobiernos.