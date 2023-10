La Comisión Europea ha señalado este jueves que las autoridades tunecinas pueden retirar su solicitud de fondos europeos tras las críticas vertidas por el presidente Kais Saied, lanzando además un aviso sobre la aplicación del Memorando de Entendimiento con Túnez insistiendo en la necesidad de "cooperación" y "respeto mutuo".

En un mensaje en redes sociales, el comisario de Vecindad, Oliver Varhelyi, ha dado por hecho que los contactos quedan aparcados para la aplicación del Memorando, pactado el pasado mes de julio por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que contempla 105 millones a Túnez para frenar la migración irregular a Europa, tras el cruce de reproches con las autoridades tunecinas a cuenta de unos fondos que Saied ha tachado de "caridad".

"La aplicación del Memorando de Entendimiento deberá continuar una vez que Túnez retome el espíritu de nuestra asociación estratégica y global basada en el respeto mutuo", ha señalado el comisario húngaro.

Bruselas y Túnez se han enzarzado por una partida de 60 millones de ayuda presupuestaria, unos fondos previstos con anterioridad para afrontar las consecuencias de la pandemia. Mientras Bruselas asegura que las autoridades tunecinas solicitaron el pago de esta partida, el Ministerio Exteriores de Túnez ha respondido que no ha aprobado el desembolso tras las criticas lanzadas por Saied.

Así las cosas, el propio Varhelyi ha mostrado en su mensaje el documento que demuestra que el Ministerio de Economía y Planificación solicitó el pago de 60 millones el pasado 31 de agosto y señala que ahora las autoridades tunecinas "son libres de cancelar la petición de desembolso formal y devolver los fondos al presupuesto europeo".

El responsable de Vecindad y Ampliación recalca que, en todo caso, UE está lista para cooperar con el país "en espíritu de una asociación genuina". Hace dos semanas, el Ejecutivo comunitario anunció el próximo desembolso de 127 millones de euros a Túnez, 60 millones para apoyo presupuestario y el resto, 67 millones, para reforzar la lucha contra la migración ilegal. Ahora queda por ver cómo queda la situación tras los ataques vertidos por Saied.

Este pacto no ha estado exento de polémica por el papel que otorga al régimen de tunecino y por las críticas al trato que las autoridades dan a los migrantes que buscan alcanzar Europa. Saied lanzó ataques contra Bruselas este lunes tras afirmar que Túnez acepta la cooperación, pero "no acepta cualquier cosa que se parezca a la gracia o a la caridad" y alegó que el rechazo a los fondos "no se debe a la ínfima cantidad", sino porque "esta propuesta va en contra" del acuerdo firmado.

Entre tanta controversia, el Ejecutivo comunitario viene defendiendo que el acuerdo evitará nuevas tragedias en el Mediterráneo y está justificado por la "tendencia actual" de flujos en el norte de África. La presidenta de la Comisión Europea, que realizó dos visitas a Túnez para cerrar el pacto, lo ha reivindicado y calificado como un ejemplo para futuros acuerdos con otros países de origen y tránsito de migrantes.