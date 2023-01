Bruselas se abre a financiar "infraestructuras físicas" en frontera pero no a dar fondos para vallas y muros

La comisaria de Interior europea, Ylva Johansson, se ha abierto este martes a sufragar con fondos europeos la implantación de "infraestructuras físicas" en las fronteras exteriores de la Unión Europea como respuesta al auge de la migración irregular, pese a insistir en su negativa a financiar con el presupuesto comunitario muros o alambradas, aduciendo que "no son una solución" a este fenómeno.

En una entrevista con Europa Press y otro grupo de agencias englobadas en la European Newsroom, la comisaria sueca ha reiterado su negativa a cambiar la posición comunitaria sobre la financiación de vallas para frenar la migración irregular en las fronteras exteriores del bloque, pese a la petición reciente de países como Bulgaria o Austria.

"Construir muros y alambradas alrededor de la UE no es una buena solución por muchas razones: porque debemos comunicarnos con otros si queremos gestionar la migración, debemos hacerlo mucho antes de que la gente llegue a nuestras fronteras exteriores y porque tenemos una posición tradicional de no financiar vallas, muros, ni alambradas que creo que no debería cambiarse", ha argumentado.

No obstante, Johansson ha pedido un "enfoque pragmático" hacia la cuestión y ha apostado por ayudar a las protección de las fronteras con más fondos europeos, tras reconocer que las instalaciones fronterizas se sufragan en su mayor parte con el presupuesto nacional de los Estados miembros.

En este sentido se ha abierto a apoyar a los Veintisiete en lo que tiene que ver con estructuras fijas y móviles en la frontera. "Podríamos necesitar infraestructura física en las fronteras. Es por eso que deberíamos tener un enfoque pragmático para ver cómo se puede usar mejor el dinero sin caer en la trampa de pensar que construir muros o alambradas es la solución para la gestión de la migración", ha subrayado.

"Tenemos que proteger nuestras fronteras exteriores y tenemos que utilizar los fondos de la UE de la manera más eficaz en este sentido. Así que no excluyo la infraestructura física", ha señalado la responsable comunitaria de Interior.

Acuerdo para pacto migratorio

Johansson se ha mostrado optimista con que se pueda avanzar en el pacto sobre Migración y Asilo y lograr un acuerdo antes de que concluya la legislatura, haciendo hincapié en que hay un "fuerte compromiso" de los Veintisiete y del Parlamento Europeo para seguir la hoja de ruta.

"La migración no es el único tema, tenemos ahora que estudiar la respuesta al plan de subsidios de Estados Unidos o una crisis energética... Nunca estás totalmente seguro de que tendrás el acuerdo. Soy optimista pero no naif, hay que mantener el impulso", ha valorado.

Sobre el código de conducta para ONG que busca aprobar Italia para fijar normas de actuación de las organizaciones humanitarias que rescatan a migrantes a la deriva en el mar Mediterráneo, la política escandinava ha eludido la cuestión, asegurando que la Comisión Europea tiene poco margen de actuación en cuanto a lo que sucede en el mar y sus competencias se limitan a coordinar los esfuerzos de los Veintisiete una vez los migrantes han desembarcado.

Europa Press