Bruselas señala a Temu por falta de evaluación de riesgos de productos ilegales en su plataforma

BRUSELAS, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - La Comisión Europea ha señalado este lunes el incumplimiento de la estadounidense Temu con la Directiva de Servicios Digitales por no evaluar adecuadamente los riesgos de que se vendan productos ilegales en su plataforma, caso de juguetes para bebés y pequeños aparatos electrónicos. Las pruebas llevadas a cabo por el Ejecutivo europeo demostraron que existe un alto riesgo de que los consumidores de la UE se encuentren con productos ilegales en la plataforma. En concreto, el análisis de la Comisión reveló que los consumidores que compran en Temu tienen muchas probabilidades de encontrar productos no conformes entre la oferta. La evaluación de Bruselas es que el análisis de riesgos de la empresa china es inexacto y se basaba en datos generales del sector. Este resultado se enmarca en el expediente sancionador contra la plataforma de venta online abierto en octubre, aunque en Bruselas señalan que esta prueba no prejuzga el resultado final. Es por ello que ahora Temu tiene la oportunidad de estudiar la investigación de Bruselas y responder por escrito. El expediente, en caso de relevar incumplimientos graves, puede conllevar multas de hasta el 6% del volumen de negocios total anual a nivel mundial del proveedor y la obligación para la compañía de cambiar sus prácticas.