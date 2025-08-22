Bruselas señala que el hambre es "una realidad" en Gaza y urge a Israel a permitir el acceso humanitario

BRUSELAS, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha señalado este viernes que el hambre es "una realidad" en Gaza y ha reiterado la exigencia a Israel para que permita el acceso humanitario a la Franja, después de que el acuerdo humanitario suscrito con la Unión Europea no haya mejorado la crisis en el terreno.

En respuesta al informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), organización respaldada por Naciones Unidas, haya declarado este viernes oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, en el centro y norte de la Franja, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha subrayado que la hambruna es "una realidad" en la Franja que ahora confirma el observatorio de la ONU.

"La gente está muriendo de hambre. A finales de septiembre, casi una de cada tres personas podría enfrentarse a la hambruna. Se trata de una carrera contra el tiempo", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

En el mismo, Lahbib apunta a Israel, al que urge a que permita el acceso humanitario "sin obstáculos y de forma continuada a todas las personas necesitadas".

Desde el acuerdo alcanzado para que mejorase la situación humanitaria en Gaza, una maniobra con la que la UE ha retrasado la toma de represalias contra Tel Aviv, el Ejecutivo europeo ha venido apuntando incumplimientos del pacto que incluye la entrada de al menos 160 convoyes humanitarios al día y el reparto de 200.000 litros de gasolina al día.

Asimismo, el bloque europeo ha denunciado obstáculos administrativos y restricciones al trabajo de las agencias y de socios humanitarios, con medidas adicionales como registros y listados de personal para operar en la Franja.

En Bruselas insisten en que los avances en el terreno son "insuficientes" y denuncian los obstáculos administrativos de Israel que traban el acceso humanitario a las comunidades necesitadas en Gaza.

Aparte, la UE sigue sin tener permiso de las autoridades israelíes para entrar al enclave palestino, lo que dificulta que haga seguimiento de la situación y constate en el terreno el aumento de la asistencia humanitaria.