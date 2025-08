Bruselas trabaja para cerrar acuerdo formal sobre aranceles con EEUU y suspenderá seis meses sus represalias

BRUSELAS, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - La Comisión Europea trabaja con la Administración de Estados Unidos para cerrar el acuerdo sobre aranceles que fijará un gravamen máximo del 15% a los productos europeos y dará mañana los pasos necesarios para suspender seis meses las represalias diseñadas por si no se alcanzaba un pacto. El acuerdo político alcanzado entre la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el último domingo de julio se concretará en un comunicado conjunto de las dos partes que, en todo caso no será legalmente vinculante y se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre ambos bloques. "La UE sigue trabajando con Estados Unidos para ultimar una declaración conjunta. Con estos objetivos en mente, la Comisión tomará las medidas necesarias para suspender durante seis meses las contramedidas de la UE contra los Estados Unidos, que debían entrar en vigor el 7 de agosto", ha indicado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill. Para ello, el Ejecutivo europeo tomará este martes por trámite de urgencia las medidas necesarias para suspender las represalias. La UE puso a punto una respuesta que implicaba medidas sobre 93.000 millones de euros en compras a Estados Unidos con las que reaccionar si fracasaban las negociaciones sobre la guerra arancelaria. Los planes de Bruselas pasaban por activar una primera tanda desde el 7 de agosto y dejar el grueso del recargo para su introducción en dos fases posteriores, en septiembre de este año y febrero de 2026. SOBRE ARANCELES CON TRUMP En la capital comunitaria han defendido que el gravamen general del 15% es "aceptable", mientras este sea el límite, incluya todas las tasas comerciales y no se acumule a otros aranceles. Frente a las críticas, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, subrayó que el acuerdo frena una guerra comercial de graves consecuencias y se refirió al pacto como el "mejor acuerdo" que se logró en unas circunstancias "muy difíciles". A falta de un acuerdo concreto sobre algunos sectores que la UE busca que estén exentos de aranceles, como el vino y las bebidas espirituosas, en Bruselas entienden que se les aplicará un arancel del 15%, siguiendo el gravamen general, mientras continúen las negociaciones.