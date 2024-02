El comisario de Mercado Interior europeo, Thierry Breton, ha tachado de "inaceptables" e "inadmisibles" los ataques contra productos españoles en el marco de las protestas convocadas en Francia por los agricultores y ha reclamado que se depuren responsabilidades.

Así, ha llamado a marcar distancias entre lo que son "reivindicaciones" legítimas del sector, "sea en París, en Bruselas o en otras capitales", y el respeto a la "libre circulación de productos" en el ámbito europeo. "Debe ser castigado por la ley", ha reclamado Breton en una entrevista a la cadena gala BFM TV.

La Comisión Europea ya había pedido explicaciones por carta a las autoridades Francia por el desarrollo de las protestas, descartando además que pueda hablarse de competencia desleal, como han planteando entre otros dirigentes el primer ministro francés, Gabriel Attal.

Fuentes comunitarias han explicado a Europa Press que desde el punto de vista de la competencia, no ven "ningún ángulo", y señalan que, si Attal se refiere a la diferencia de precios, eso no es "anticompetitivo per se". Tampoco ven un posible enfoque desde el punto de vista de las ayudas estatales, pues indican que esas normas existen, precisamente para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar distorsiones en el Mercado Interior.