Bryce Young pierde la titularidad como QB de Panthers

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Los Panthers de Carolina han tomado la decisión de quitarle la titularidad a Bryce Young, el quarterback que tomaron con la primera selección general del draft de 2023, tras su mal comienzo de la temporada, según informó una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló el lunes con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el entrenador en jefe Dave Canales aún no se ha pronunciado al respecto.

Andy Dalton asumirá como el titular.

Young ha completado apenas 31 de 56 pases para 244 yardas con tres pases interceptados. Los Panthers tienen foja de 0-2 esta temporada, superados 73-13 por los Saints de Nueva Orleans y los Chargers de Los Ángeles. Young corrió para un touchdown, el único de Carolina esta campaña.

Como titular, Young tiene una foja de 2-16 desde que los Panthers canjearon para escalar ocho puestos en el draft de 2023 para poder tomarlo. Los Panthers cedieron a Chicago al wide receiver D.J. Moore y cuatro selecciones del draft — uno de los cuales acabó siendo la primera selección general del draft de 2024 luego que Carolina finalizó con la peor marca de la NFL (2-15) la pasada temporada.

AP