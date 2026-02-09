BTG Pactual de Brasil reporta un aumento del 40% en ganancias del cuarto trimestre

SAO PAULO, 9 feb (Reuters) - El prestamista brasileño BTG Pactual informó el lunes lo que calificó como sus mejores resultados históricos, citando un sólido rendimiento tanto en el trimestre como en el conjunto del año.

El mayor banco de inversión de Latinoamérica dijo que sus ingresos netos ajustados aumentaron un 40,3% en el cuarto trimestre con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 4.600 millones de reales (US$881,95 millones), lo que se ajusta en líneas generales a la previsión de 4.560 millones de reales de una encuesta de LSEG.

"El año 2025 se caracterizó por una sólida ejecución y unos resultados consistentes, lo que reforzó nuestra confianza en la resiliencia de nuestro modelo de negocio diversificado y adaptado a cualquier circunstancia", afirmó BTG Pactual en su informe.

Los ingresos totales alcanzaron la cifra récord de 9.090 millones de reales en el periodo comprendido entre octubre y diciembre, lo que supone un aumento interanual del 35,1%, según BTG. Las cifras también superaron los 8.900 millones de reales previstos en la encuesta.

El retorno promedio ajustado sobre el capital, un indicador de la rentabilidad, se situó en el 27,6% en el trimestre, frente al 23% del año anterior.

Los analistas de JPMorgan afirmaron que había sido un "año estelar" para BTG, pero esperan una reacción neutral de las acciones, dado que los resultados están en línea con lo previsto.

(US$1 = 5,2157 reales) (Reportaje de Tiago Brandão; redacción de Isabel Teles; edición de Louise Heavens y Kirsten Donovan.)