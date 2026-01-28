BTG Pactual emite US$750 millones en deuda con vencimiento en 2031

28 ene (Reuters) - BTG Pactual dijo el miércoles que su filial en las Islas Caimán emitió deuda por un total de US$750 millones a un tipo fijo del 5,5% anual, según un comunicado al mercado.

Según el documento, los bonos vencerán el 27 de enero de 2031 y los intereses se pagarán semestralmente a partir del 27 de julio de 2026.

La empresa añadió que los pagarés se ofrecían únicamente a inversores institucionales cualificados.

Los fondos se utilizarán "en el curso normal de los negocios de BTG Pactual", dijo la compañía. (Por Michael Susin en Barcelona; editado en español por Javier Leira)