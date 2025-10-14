BTG Pactual propone fusionarse con Banco Pan en Brasil

SAO PAULO, 14 oct (Reuters) - El banco de inversión brasileño BTG Pactual anunció a última hora del lunes una propuesta vinculante para incorporar las acciones del Banco Pan, ofreciendo una prima significativa a los inversores minoritarios en una operación que convertiría a Pan en su filial al 100%.

La operación representa una consolidación significativa en el sector bancario de Brasil, ya que combina las capacidades de BTG Pactual en banca de inversión con las operaciones de banca minorista de Banco Pan, y podría crear una institución financiera más diversificada y con mayores sinergias operativas.

La operación valora las acciones preferentes de Banco Pan con una prima superior al 30% sobre el precio de mercado actual.

"La operación permite simplificar y optimizar la estructura administrativa y societaria del grupo económico al que pertenecen las empresas", dijo BTG Pactual en una presentación regulatoria.

Se espera que la transacción se complete dentro del ejercicio fiscal de 2025.

La operación se realiza tras el reciente aumento de la participación de BTG Pactual en Banco Pan hasta el 55,4% de las acciones no ordinarias de la entidad a principios de este mes, lo que supone un movimiento estratégico para reforzar su presencia en la banca minorista. (Reporte de Tiago Brandao; redacción de Fernando Cardoso; edición en español de Javier López de Lérida)