B'Tselem denuncia la impunidad por los más de 1.000 palestinos muertos en Cisjordania desde el 7-O

MADRID, 24 Nov. 2025 (Europa Press) -

La asociación de derechos humanos israelí B'Tselem ha informado de que ha contabilizado un total de 1.004 muertes de palestinos en Cisjordania en acciones israelíes desde el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, y destaca que ninguna de ellas ha resultado en una imputación a pesar de haber abundante documentación.

"Las fuerzas militares israelíes aplican una política cada vez más permisiva e imprudente de abrir fuego en Cisjordania, incluido el recurso a bombardeos de la aviación en zonas pobladas", ha indicado B'Tselem en un informe.

Así, denuncia que de las 1.004 muertes documentadas de palestinos, 21 se corresponden con ataques de colonos armados e insiste en que en ninguno de estos casos se ha abierto investigación judicial alguna.

"Bajo este manto de impunidad los colonos armados atacan a los palestinos a diario, quemando casas, cultivos y cosechas, saqueando y matando. Aunque ocurren a diario decenas de estos ataques y aunque muchos están recogidos en vídeos y bien documentados, las fuerzas de seguridad israelíes raramente abren investigaciones", alerta B'Tselem.

En particular, en lo que se refiere a la muerte de palestinos en ataques de colonos israelíes, la organización israelí destaca que "ni un solo responsable ha sido imputado".

Además, B'Tselem alerta que las Fuerzas Armadas israelíes han "armado y movilizado a miles de colonos en batallones de defensa regional y equipos de respuesta rápida" dentro de los asentamientos judíos de Cisjordania.

El balance de B'Tselem recoge 1.004 fallecidos en Cisjordania, de los cuales 217 eran menores de edad. Los tres últimos de la lista son Amro Al Marbu, de 18 años; Sami al Mashayej, de 16 —ambos de Jerusalén Este—; y Yunis Ashtayé, de 24 años y originario de Tel, cerca de Nablús, todos ellos muertos el pasado viernes.